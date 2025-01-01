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Синий трактор едет к нам
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Спектакль Синий трактор едет к нам

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Развивающее музыкальное шоу «Синий Трактор» для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших детей на уникальное музыкальное шоу «Синий Трактор», которое подарит море радости и веселья! Это интерактивное представление предназначено для самых маленьких зрителей и наполнено яркими эмоциями и увлекательными играми.

Что вас ждет на шоу?

Каждый маленький зритель получит уникальный подарочный набор — реквизит, который понадобится для игр во время шоу! «Синий Трактор» — это не просто спектакль, а настоящее приключение, где любимые песенки и игры с залом создают атмосферу тотальной вовлеченности.

История спектакля

В центре сюжета — главный герой, Синий Трактор, который потерялся во время прогулки. Ему на помощь приходят новые друзья: Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя. Они отправляются в увлекательное путешествие, полное приключений, чтобы найти дом Синего Трактора. Спектакль обещает быть без стресса: здесь нет злодеев, только смех, танцы и радость!

Интерактивные моменты

Зрители не будут сидеть на месте — каждое действие на сцене вовлекает детей в игры и танцы, а границы между сценой и залом стираются. Каждый ребенок почувствует себя важным участником представления, а атмосфера веселья охватит даже дальние ряды зала.

Польза для детей

Сюжет спектакля прост и понятен детям, а разнообразные музыкальные игры способствуют их активному участию. После представления ваши малыши с восторгом расскажут о своих впечатлениях другим членам семьи. Это отличный способ познакомить детей с театром и подарить им незабываемые воспоминания!

Не упустите возможность!

Приходите на наше шоу «Синий Трактор» и создайте яркие эмоции для всей семьи! Мы ждем вас с нетерпением и уверены, что встреча с любимым героем подарит вашему ребенку счастье и радость!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 сентября
КДЦ «Дружба» Екатеринбург, Бардина, 21б
19:00 от 1200 ₽
Красноярск, 26 октября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
11:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 8 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
10:30 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 10 ноября
ДК им. Куйбышева Новосибирск, г. Куйбышев, Партизанская, 95
18:00 от 600 ₽
Омск, 12 ноября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
18:30 от 1000 ₽

Фотографии

Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам Синий трактор едет к нам

В ближайшие дни

6+
Сторителлинг
Экскурсия в филармонию
14 сентября в 15:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Нильс и волшебная дудочка
Музыка Детский
Нильс и волшебная дудочка
1 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
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Сторителлинг Иммерсивный
Экскурсия в оркестр
7 сентября в 17:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
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