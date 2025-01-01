Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синий трактор едет к нам
Киноафиша Синий трактор едет к нам

Спектакль Синий трактор едет к нам

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу для малышей «Синий Трактор едет к нам»

Все дети любят «Синий Трактор», а кто не любит — тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен. Они полны запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья. Теперь «Синий Трактор» выходит на сцену!

Интерактивное представление

В этом спектакле нет злодеев — только радость и веселье! Дети будут танцевать, смеяться и наслаждаться полностью позитивным представлением. Интерактивность шоу позволяет детям веселиться прямо на своих местах, устраивая настоящие праздники для всех. Границ между сценой и залом нет, и каждый зритель станет частью действия!

Запоминающиеся моменты

Специальный игровой реквизит для каждого зрителя создаёт атмосферу, где каждый ребёнок почувствует себя важным и незаменимым. Это шоу точно запомнится! Сюжет прост и понятен детям, а музыкальные игры, сменяющиеся одна другой, вовлекают весь зал в увлекательное действие.

Первое знакомство с театром

Концертное шоу «Синий Трактор едет к нам» — идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи, и, возможно, это станет началом их театрального пути!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
12:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
24 июля в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Литературно-театральный проект «Два по пятьдесят»
12+
Творческий вечер
Литературно-театральный проект «Два по пятьдесят»
1 ноября в 19:00 Выборгский ДК
от 1500 ₽
Супница, или Кипящие страсти
12+
Комедия
Супница, или Кипящие страсти
20 сентября в 19:00 Выборгский ДК
от 4500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше