Ярославский Театр имени Фёдора Волкова приглашает зрителей на уникальный спектакль

Под музыкальное сопровождение актёры расскажут историю, разворачивающуюся в таинственном «заМКАДье» — месте, полном загадок и неожиданных событий.

Необычное природное явление

По словам Васи Ложкина, автора идеи спектакля, «История сия произошла по причине необычного природного явления. С небес упал астероид, он принес с собой из космоса неизвестный науке газ». Этот газ стал катализатором невероятных событий, изменивших жизнь маленьких населенных пунктов на берегу Волги.

Дикость и возвращение к норме

После взрыва газ вырвался наружу и окутал пару населенных пунктов, что привело к временной утрате разума местными жителями. Погрузившись в дикость, они стали свидетелями удивительных трансформаций. Однако, как заверяет Ложкин, «все закончилось хорошо» — история обретает светлое завершение.

Погружение в атмосферу

Спектакль обещает быть насыщенным и увлекательным, сочетая элементы фантастики и драмы. Музыкальное сопровождение создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям полностью погрузиться в происходящее на сцене. Не упустите возможность стать частью этой необычной истории!