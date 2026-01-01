Спектакль по мотивам Даниила Хармса

Режиссёр приглашает взглянуть на мир глазами безумца

Спектакль «СиНфония №2» — это художественный эксперимент, вдохновлённый творчеством Даниила Хармса. Гений абсурда и парадокса, Хармс жил и творил в стране, где, казалось, сама реальность утратила логику и смысл. Он притворялся сумасшедшим, ходил по улицам с разрисованным лицом и пытался создать слова, способные «разбить окно». Его жизнь и творчество — это бунт против абсурдности окружающего мира.

О спектакле

Постановка «СиНфония №2» — это приглашение зрителю окунуться в этот мир и увидеть его через призму безумия. Что если взглянуть на привычную реальность, как на парадокс? В спектакле мир предстаёт одновременно жутким и смешным, нелепым и прекрасным. Этот абсурдный калейдоскоп становится способом познать не только внешние парадоксы, но и наши внутренние противоречия.

Почему стоит посетить этот спектакль

Те, кто знаком с творчеством Хармса, увидят в постановке попытку переосмысления его знаменитого абсурдизма. Для тех, кто ещё не погружался в мир хармсовской прозы, спектакль станет настоящим открытием — он покажет, как близки могут быть логика безумца и «нормальность» нашего мира.

«СиНфония №2» — это не просто спектакль, а игра с восприятием, где абсурд становится ключом к пониманию современности.