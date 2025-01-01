Спектакль Синергия 20

Новый танец: Синергия 20 на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальный танцевально-музыкальный перфоманс «Синергия 20», созданный командой Beat Fly. Это событие станет единственным показом в текущем сезоне и, без сомнения, привнесет новые эмоции в мир театра.

О перфомансе

«Синергия 20» — это сочетание смелой импровизации и тщательно отрепетированной хореографии, где танец становится выразительным языком любви, урбан-культуры и многого другого. В этом перформансе зрители смогут ощутить энергетику спонтанного творчества, современную музыку и эстетические элементы эклектичного урбан-движения.

Участники события

На сцене выступят обладатели международных премий и наград — виртуозные музыканты и аутентичные танцоры. В программу включены:

танцевальные высказывания;

игра слов;

новое прочтение знакомых композиций;

иммерсивная составляющая, стирающая грань между зрителями и искусством.

Творческая команда

Проект создан командой Beat Fly, которая на протяжении 20 лет меняет ход развития танцевальной урбан-культуры в России. В этом году они отмечают юбилей и приглашают вас стать частью их творческой урбан-мистерии.

Создатели и исполнители

Автор сценария и режиссер-постановщик: Андрей Попов.

Музыкальный директор: Андрей Горбунов.

Хореография: Beat Fly Crew, Ритм Pro.

Музыканты:

DJ Диджей Джакс;

Александр Фельдман — гитара;

Евгений Петров — аккордеон;

Андрей Горбунов — перкуссия и клавиши;

Мария Мирай — декламация.

Танцоры:

Ольга Смотрицкая;

Кристина Паронян;

Андрей Попов;

Андрей Горбунов;

Татьяна Иванова;

Анастасия Таперенко;

Звёзды танцевальной андеграунд-сцены России.

Если вам близка энергия творчества и обаяние современного танца, обязательно посетите «Синергия 20»!