Спектакль Синергия 20

Приглашаем вас на уникальный танцевально-музыкальный перфоманс «Синергия 20», созданный командой Beat Fly. Это событие станет единственным показом в текущем сезоне и, без сомнения, привнесет новые эмоции в мир театра.
«Синергия 20» — это сочетание смелой импровизации и тщательно отрепетированной хореографии, где танец становится выразительным языком любви, урбан-культуры и многого другого. В этом перформансе зрители смогут ощутить энергетику спонтанного творчества, современную музыку и эстетические элементы эклектичного урбан-движения.
На сцене выступят обладатели международных премий и наград — виртуозные музыканты и аутентичные танцоры. В программу включены:
Проект создан командой Beat Fly, которая на протяжении 20 лет меняет ход развития танцевальной урбан-культуры в России. В этом году они отмечают юбилей и приглашают вас стать частью их творческой урбан-мистерии.
Автор сценария и режиссер-постановщик: Андрей Попов.
Музыкальный директор: Андрей Горбунов.
Хореография: Beat Fly Crew, Ритм Pro.
Музыканты:
Танцоры:
Если вам близка энергия творчества и обаяние современного танца, обязательно посетите «Синергия 20»!