Синергия 20
Киноафиша Синергия 20

Спектакль Синергия 20

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый танец: Синергия 20 на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальный танцевально-музыкальный перфоманс «Синергия 20», созданный командой Beat Fly. Это событие станет единственным показом в текущем сезоне и, без сомнения, привнесет новые эмоции в мир театра.

О перфомансе

«Синергия 20» — это сочетание смелой импровизации и тщательно отрепетированной хореографии, где танец становится выразительным языком любви, урбан-культуры и многого другого. В этом перформансе зрители смогут ощутить энергетику спонтанного творчества, современную музыку и эстетические элементы эклектичного урбан-движения.

Участники события

На сцене выступят обладатели международных премий и наград — виртуозные музыканты и аутентичные танцоры. В программу включены:

  • танцевальные высказывания;
  • игра слов;
  • новое прочтение знакомых композиций;
  • иммерсивная составляющая, стирающая грань между зрителями и искусством.

Творческая команда

Проект создан командой Beat Fly, которая на протяжении 20 лет меняет ход развития танцевальной урбан-культуры в России. В этом году они отмечают юбилей и приглашают вас стать частью их творческой урбан-мистерии.

Создатели и исполнители

Автор сценария и режиссер-постановщик: Андрей Попов.

Музыкальный директор: Андрей Горбунов.

Хореография: Beat Fly Crew, Ритм Pro.

Музыканты:

  • DJ Диджей Джакс;
  • Александр Фельдман — гитара;
  • Евгений Петров — аккордеон;
  • Андрей Горбунов — перкуссия и клавиши;
  • Мария Мирай — декламация.

Танцоры:

  • Ольга Смотрицкая;
  • Кристина Паронян;
  • Андрей Попов;
  • Андрей Горбунов;
  • Татьяна Иванова;
  • Анастасия Таперенко;
  • Звёзды танцевальной андеграунд-сцены России.

Если вам близка энергия творчества и обаяние современного танца, обязательно посетите «Синергия 20»!

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Синергия 20 Синергия 20 Синергия 20 Синергия 20 Синергия 20 Синергия 20

