Синен дулкын

Молодёжный татарский концерт «Синең дулкын» в культурном центре «Сайдаш»

19 марта в культурном центре «Сайдаш» состоится молодёжный татарский концерт «Синең дулкын» — взрыв энергии, традиций и современности.

Представьте сцену, залитую яркими огнями, пульсирующий ритм современной музыки и завораживающие интонации татарской песни. Это не просто концерт — это культурный проект, в котором:

аутентичные татарские мотивы переплетаются с электронными битами;

традиционные вокальные техники звучат в современных аранжировках;

сценические решения сочетают этнику и современность.

Этот концерт понравится тем, кто ценит смешение традиций и современности в музыке. Для молодёжи это возможность увидеть, как родная культура звучит актуально и модно. Старшие поколения смогут открыть для себя, насколько живо и современно может звучать татарское искусство.

Татарская культура — это не архив, а живой организм, который растёт, спорит, влюбляется и звучит здесь и сейчас. Приходите не просто слушать — приходите чувствовать, танцевать и становиться частью истории.

В концерте примут участие:

Ильмира Нагимова,

Ильшат Сафин,

Milyash,

Айдар Ракипов,

Ямьле,

Равил Закиров,

Зарина Хасаншина,

Вилли,

Давлян,

Игорь Дмитриев,

Мингазов кавер группа,

Зарина Асылкаева,

Алина Давыдова,

Искандер Валиев,

Ильдус Садыйков,

Damin,

Скани и другие артисты.

Ведущие концерта: Байбулат, Олеся Лесная, Радиф Ахмадиев.

Концерт идёт с антрактом.