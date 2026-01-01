Синен дулкын
6+
Продолжительность 180 минут
О концерте

Молодёжный татарский концерт «Синең дулкын» в культурном центре «Сайдаш»

19 марта в культурном центре «Сайдаш» состоится молодёжный татарский концерт «Синең дулкын» — взрыв энергии, традиций и современности.

Представьте сцену, залитую яркими огнями, пульсирующий ритм современной музыки и завораживающие интонации татарской песни. Это не просто концерт — это культурный проект, в котором:

  • аутентичные татарские мотивы переплетаются с электронными битами;
  • традиционные вокальные техники звучат в современных аранжировках;
  • сценические решения сочетают этнику и современность.

Этот концерт понравится тем, кто ценит смешение традиций и современности в музыке. Для молодёжи это возможность увидеть, как родная культура звучит актуально и модно. Старшие поколения смогут открыть для себя, насколько живо и современно может звучать татарское искусство.

Татарская культура — это не архив, а живой организм, который растёт, спорит, влюбляется и звучит здесь и сейчас. Приходите не просто слушать — приходите чувствовать, танцевать и становиться частью истории.

В концерте примут участие:

  • Ильмира Нагимова,
  • Ильшат Сафин,
  • Milyash,
  • Айдар Ракипов,
  • Ямьле,
  • Равил Закиров,
  • Зарина Хасаншина,
  • Вилли,
  • Давлян,
  • Игорь Дмитриев,
  • Мингазов кавер группа,
  • Зарина Асылкаева,
  • Алина Давыдова,
  • Искандер Валиев,
  • Ильдус Садыйков,
  • Damin,
  • Скани и другие артисты.

Ведущие концерта: Байбулат, Олеся Лесная, Радиф Ахмадиев.

Концерт идёт с антрактом.

Март
19 марта четверг
18:30
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 800 ₽

