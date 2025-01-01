Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Синемасофия. Золотые шестидесятые советского кино
Билеты от 1500₽
Киноафиша Синемасофия. Золотые шестидесятые советского кино

Синемасофия. Золотые шестидесятые советского кино

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Кинематографическая капсула свободы: возвращение в шестидесятые. Встреча с Вячеславом Корневым

Шестидесятые годы — это не просто эпоха в отечественном кинематографе, а настоящая культурная революция. Это десятилетие, в котором творчество и искренность достигли своего пика, создав уникальную атмосферу свободы, оптимизма и надежды. Фильмы таких великих режиссеров, как Калатозов, Чухрай, Соколов, Хуциев, Данелия и другие, переосмыслили язык кино и подарили зрителям новое видение мира.

Идеи и надежды шестидесятников

Сегодня идеи шестидесятников могут показаться наивными, но на экранах их мироощущение — «Оттепели» — навсегда изменило восприятие жизни. Кинематограф этого времени создал новое небо, новую землю и нового человека, что и сегодня вызывает интерес у зрителей.

Встреча с киноведом

Приглашаем вас открыть эту кинематографическую капсулу свободы вместе с киноведом, доктором философских наук Вячеславом Корневым. Эта встреча не только погрузит вас в атмосферу шестидесятых, но и поможет лучше понять самих себя через призму кино.

Не упустите возможность прикоснуться к культуре, которая до сих пор вдохновляет и волнует!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
28 августа в 12:00 Центр «Марс»
от 800 ₽
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
12 августа в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
7 августа в 15:00 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше