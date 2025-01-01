Лекция в театре на Таганке: синемасофия Ларса фон Триера

Сумрачный датский гений Ларс фон Триер создал уникальный мир, где публика всегда испытывает тревогу и неуют. Независимо от жанра — будь то мюзикл или научная фантастика — каждая новая картина режиссера шокирует наивных зрителей и восхищает искушенных киноманов.

Творчество без границ

Вопреки мнению о триеровском эпатаже ради эпатажа, «образы-шокеры» не являются самоцелью. Центральной магистралью творчества фон Триера является преодоление эмоциональной и умственной ограниченности зрителя. Его фильмы ведут зрителей от страха к катарсису, от безобразного к прекрасному.

Возможности современного искусства

Ларс фон Триер — возможно, последний режиссер, который говорит со своей аудиторией всерьез, не делая скидок на ее культурный и интеллектуальный уровень. Это поистине уникальный подход в современном кинематографе.

Погружение в мир Ларса фон Триера

Приглашаем вас вместе с киноведом и доктором философских наук Вячеславом Корневым войти в лабиринт, построенный Ларсом фон Триером, и понять, как через мрак его экранов проступают лучи красоты.

Информация о мероприятии

Дата: 15 ноября

Время: 19:00–22:00 (с перерывом)

Место: Москва, ул. Александра Солженицына, 17, стр. 5

Приходите за интеллектуальным удовольствием, вдохновением и неожиданными открытиями! Синемасофия — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд! 🌟