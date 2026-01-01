Лекция о кино XXI века в Еврейском музее и центре толерантности

На шестой лекции цикла «Как смотреть кино» внимание будет уделено современному кинематографу. Обсуждения будут сосредоточены на критически важных вопросах, касающихся влияния дигитализации на мир кино.

Темы лекции

Лектор, киновед и кинокритик Евгений Майзель, подробно рассмотрит следующие аспекты:

Значение дигитализации для кинематографа и его функций в современном обществе.

Отличия Голливуда прошлого от его современного облика.

Изменения в концепциях культуры, обозначенных Франкфуртской школой и Ги Дебором.

Заключительная часть цикла

Эта лекция станет завершающей в изучении «феномена кино» в рамках цикла «СИНЕФАНТОМ». В заключительной части цикла основное внимание будет уделено практике и теории зрительского восприятия кино.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этому увлекательному обсуждению актуальных тем в мире кино!