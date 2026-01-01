Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Синефантом. Часть 3
Билеты от 250₽
Киноафиша Синефантом. Часть 3

Синефантом. Часть 3

16+
Возраст 16+
Билеты от 250₽

О выставке

Лекция о кино XXI века в Еврейском музее и центре толерантности

На шестой лекции цикла «Как смотреть кино» внимание будет уделено современному кинематографу. Обсуждения будут сосредоточены на критически важных вопросах, касающихся влияния дигитализации на мир кино.

Темы лекции

Лектор, киновед и кинокритик Евгений Майзель, подробно рассмотрит следующие аспекты:

  • Значение дигитализации для кинематографа и его функций в современном обществе.
  • Отличия Голливуда прошлого от его современного облика.
  • Изменения в концепциях культуры, обозначенных Франкфуртской школой и Ги Дебором.

Заключительная часть цикла

Эта лекция станет завершающей в изучении «феномена кино» в рамках цикла «СИНЕФАНТОМ». В заключительной части цикла основное внимание будет уделено практике и теории зрительского восприятия кино.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этому увлекательному обсуждению актуальных тем в мире кино!

Купить билет на выставка Синефантом. Часть 3

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
18:00
Еврейский музей и центр толерантности Москва, Образцова, 11, стр. 1а, Бахметьевский гараж
от 250 ₽

В ближайшие дни

VR-внутри шедевра
16+
Интерактивный
VR-внутри шедевра
27 марта в 19:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Арктика. Полюс цвета
6+
Живопись Графика Скульптура Инсталляция Классическое искусство Современное искусство
Арктика. Полюс цвета
15 апреля в 14:30 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
25 марта в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 464 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше