На шестой лекции цикла «Как смотреть кино» внимание будет уделено современному кинематографу. Обсуждения будут сосредоточены на критически важных вопросах, касающихся влияния дигитализации на мир кино.
Лектор, киновед и кинокритик Евгений Майзель, подробно рассмотрит следующие аспекты:
Эта лекция станет завершающей в изучении «феномена кино» в рамках цикла «СИНЕФАНТОМ». В заключительной части цикла основное внимание будет уделено практике и теории зрительского восприятия кино.
