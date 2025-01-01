Меню
Синее небо, а в нем облака
Синее небо, а в нем облака

Спектакль Синее небо, а в нем облака

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Лирическая комедия по пьесе Владимира Арро «Прощание с Ветлугиным»

Спектакль основан на пьесе Владимира Арро «Прощание с Ветлугиным», которая рассказывает о людях, находящихся рядом с нами, о любви и творчестве. Это история о том, как простые человеческие судьбы переплетаются с поисками смысла жизни и места в этом мире. Пьеса наделена динамичной интригой и яркими, многогранными ролями для актрис и актера, и её жанр можно определить как «лирическая комедия», сочетание лёгкости и глубины.

История и успех пьесы
В середине 80-х годов пьеса Арро с успехом шла в Театре им. Моссовета (Москва) и в Театре Комедии им. Н.П. Акимова (Ленинград). Пьеса, как и другие работы Владимира Арро, таких как «Смотрите, кто пришел!» и «Колея», обрела популярность за счет своей душевной глубины и искренности. Владимир Арро, известный своими произведениями, подарил зрителям произведение, которое раскрывает человеческие чувства и душу, наполняя зрителей светом и надеждой.

Ведущие исполнители спектакля
Спектакль будет играться в два состава, включающих ведущих артистов московских театров и кино. Среди исполнителей – народные артистки РФ Мария Былова и Алена Охлупина, заслуженные артистки РФ и КАССР Лидия Матасова, Светлана Потанина и Инна Кара-Моско, а также заслуженные артисты РФ Николай Денисов, Татьяна Ташкова, Александр Павлов. Кроме того, в постановке примут участие лауреаты премии «Золотая лира» Виолетта Давыдовская и лауреаты международных фестивалей Елена Елова, Мария Малкова и Лариса Наумкина.

Темы и философия спектакля
Спектакль затрагивает важные вопросы любви, творчества, жизни и смерти, а также того, как каждое человеческое существование вписывается в большой мир. Он исследует, как из обычных историй можно создать нечто великое и по-настоящему значимое.

 

Режиссер
Павел Тихомиров
В ролях
Мария Былова
Алена Охлупина
Лидия Матасова
Светлана Потанина
Инна Кара-Моско

Октябрь
28 октября вторник
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

