Синдром главного героя. Первый сольный концерт

«Синдром главного героя»: музыкальный бунт и искренность в клубе «16 Тонн»

Два романтика-бунтаря из Екатеринбурга, известные под названием «Синдром главного героя», создают уникальную атмосферу на своих выступлениях. Несмотря на формальное месторасположение, их настоящая жизнь проходит в музыке, где каждый трек — это переосмысленная реальность и рефлексия о любви, надежде и внутренних переменах.

Музыка как способ самовыражения

Их звучание сочетает в себе меланхолию и драйв, легко погружая зрителей в атмосферу, близкую к записям в личном дневнике. Гитарная лирика, пропитанная духом альтернативы 2000-х, и эпатажный высокий вокал делают их музыку легко узнаваемой и эмоционально насыщенной.

Выступления и театральное пространство

На сцене «Синдром главного героя» формирует атмосферу искренности и лёгкой свободы. Здесь можно не только слушать и чувствовать, но и двигаться, полностью погрузившись в момент. Дуэт уже успел зарекомендовать себя на таких масштабных фестивалях, как «Дикая Мята», STEREOLETO, Ural Music Night и Motherland.

Не пропустите!

Станьте свидетелями магии, которую создают «Синдром главного героя». Их выступление обещает стать ярким событием в театральном пространстве, наполненным музыкой и искренними эмоциями!

Октябрь
29 октября среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1200 ₽

