Синдром человека
Постановка
Новая сцена Александринского театра 12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Синдром человека». Пластическая постановка Даниила Левицкого на Новой сцене Александринского театра 

Спектакль «Синдром человека» — это уникальная театральная работа, созданная хореографом Даниилом Левищевым. В нем зритель погружается в атмосферу, наполненную чувством неопределенности и внутреннего смятения.

Сюжет и атмосферные образы

Действие разворачивается в пустой комнате, где царит ненастоящий свет и звучит одна и та же музыка. Главный герой сталкивается с чувством безразличия: «Я не чувствую грусти, да, и радости тоже, ничего не чувствую». Зритель становится свидетелем его внутренней борьбы и поиска смирения. Словно в плену повторяющихся дней, герой пытается осознать свои ощущения и найти выход из замкнутого круга.

Участники спектакля

В постановке принимают участие талантливые исполнители: Анна Цыганкова, Дарья Стасий, Диана Макарова и сам Даниил Левищев. Их хореография и актерское мастерство создают яркие образы и глубокую эмоциональную связь с аудиторией.

Технические детали

Звукорежиссером выступает Марина Комиссарова, которая создает акустическое пространство, усиливающее впечатление от происходящего на сцене.

Почему стоит посетить

«Синдром человека» — это не просто спектакль, а настоящая медитация на тему человеческих чувств и состояний. Он заставляет задуматься о своей жизни и внутреннем мире. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая оставит след в вашем сердце.

Фотографии

