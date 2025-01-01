Спектакль Синдерелла, или Сказка о Золушке

Опера-сказка «Дон Кихот» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир волшебства и романтики! Опера-сказка в трех действиях, основанная на сказке Шарля Перро, исполнится на французском языке с русскими титрами. Либретто к спектаклю написано Анри Кэном.

История постановки

Опера была написана в 1895 году, и в новой сценической версии впервые представлена в Перми в 2006 году на русском языке. Это раритетное произведение композитора Жюля Массне стало настоящей находкой для ценителей классической музыки. Именно на сцене Пермского театра оперы и балета состоялась первая постановка «Дон Кихота» в России.

Музыка и сюжет

Искушенные меломаны получат редкую возможность насладиться элегантной и малоизвестной партитурой автора «Вертера». Вечный сюжет о превращении трудолюбивой и бедной сироты в прекрасную принцессу не оставит равнодушными поклонников романтических историй. В спектакле много неожиданных поворотов и необычных персонажей.

Сюрпризы на сцене

Одним из ярких моментов станет появление Феи, которая въезжает на сцену на пони, загримированном под волшебного Единорога. Такой оригинальный подход к персонажам сделает спектакль особенно запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления! Опера «Дон Кихот» обещает подарить зрителям множество эмоций и незабываемых впечатлений.