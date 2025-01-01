Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синдерелла, или Сказка о Золушке
Киноафиша Синдерелла, или Сказка о Золушке

Спектакль Синдерелла, или Сказка о Золушке

«Золушка» Жюля Массне в фантасмагоричной редакции Георгия Исаакяна
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Георгий Исаакян, Георгий Исаакян, Валерий Платонов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера-сказка «Дон Кихот» в Пермском театре оперы и балета

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир волшебства и романтики! Опера-сказка в трех действиях, основанная на сказке Шарля Перро, исполнится на французском языке с русскими титрами. Либретто к спектаклю написано Анри Кэном.

История постановки

Опера была написана в 1895 году, и в новой сценической версии впервые представлена в Перми в 2006 году на русском языке. Это раритетное произведение композитора Жюля Массне стало настоящей находкой для ценителей классической музыки. Именно на сцене Пермского театра оперы и балета состоялась первая постановка «Дон Кихота» в России.

Музыка и сюжет

Искушенные меломаны получат редкую возможность насладиться элегантной и малоизвестной партитурой автора «Вертера». Вечный сюжет о превращении трудолюбивой и бедной сироты в прекрасную принцессу не оставит равнодушными поклонников романтических историй. В спектакле много неожиданных поворотов и необычных персонажей.

Сюрпризы на сцене

Одним из ярких моментов станет появление Феи, которая въезжает на сцену на пони, загримированном под волшебного Единорога. Такой оригинальный подход к персонажам сделает спектакль особенно запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления! Опера «Дон Кихот» обещает подарить зрителям множество эмоций и незабываемых впечатлений.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

Фотографии

Синдерелла, или Сказка о Золушке

В ближайшие дни

Городская сюита
16+
Музыка Иммерсивный
Городская сюита
27 августа в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 2000 ₽
Love Letters
16+
Драма
Love Letters
17 ноября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 2000 ₽
Бахчисарайский фонтан
12+
Балет
Бахчисарайский фонтан
25 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше