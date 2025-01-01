Меню
Киноафиша Синдбад-мореход

Спектакль Синдбад-мореход

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Синдбада-морехода: экшен для всей семьи на сцене Московского театра кукол

«Хождения Синдбада-морехода» — это увлекательный кукольный спектакль, полный опасностей и неожиданных поворотов. Он погружает зрителей в мир удивительных приключений, которые выпали на долю главного героя — Синдбада. Его страсть к путешествиям и стремление к открытиям приводят к встречам с множеством фантастических существ.

Фантастические персонажи

На сцене оживут самые неожиданные персонажи: великан, десятиметровая змея, племя мохнатых, рыба-остров, зубастые тропические рыбы и даже гигантская птица Рух. Каждое из этих существ добавляет свою изюминку в историю, которая полна динамики и захватывающих моментов.

Уроки и открытия

Синдбад пройдет через множество испытаний, которые заставят его задуматься о том, что такое настоящее чудо. В конце концов, он поймет, что истинные сокровища находятся не за пределами, а там, где его дом.

Для всей семьи

Спектакль подойдет для зрителей всех возрастов. Он не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о семье, дружбе и поиске своего места в мире. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного кукольного экшена!

