Синатра. What a Wonderful World. Романтический джаз в сердце города

Музыка Фрэнка Синатры: вечер, который нельзя пропустить

Этим вечером, в самом сердце города, прозвучат любимые песни Фрэнка Синатры. На сцене выступит Сергей Попов вместе с Jazzme intelligent band. Сергей исполняет роль самого Синатры — сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, который сочетал в себе брутальность и ранимость, талант и тайну.

Программа концерта

В программе представлены такие хиты великого мэтра, как:

Fly Me to the Moon

Strangers in the Night

My Way

New York, New York

О исполнителях

Сергей Попов — талантливый вокалист, чья манера исполнения позволяет восстановить атмосферу эпохи Синатры. Jazzme intelligent band добавляет современное звучание к классическим композициям.

Полезная информация

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки Фрэнка Синатры в исполнении Сергея Попова и Jazzme intelligent band!