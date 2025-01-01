Меню
Синатра. What a Wonderful World. Романтический джаз в сердце города
Киноафиша Синатра. What a Wonderful World. Романтический джаз в сердце города

Синатра. What a Wonderful World. Романтический джаз в сердце города

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Фрэнка Синатры: вечер, который нельзя пропустить

Этим вечером, в самом сердце города, прозвучат любимые песни Фрэнка Синатры. На сцене выступит Сергей Попов вместе с Jazzme intelligent band. Сергей исполняет роль самого Синатры — сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, который сочетал в себе брутальность и ранимость, талант и тайну.

Программа концерта

В программе представлены такие хиты великого мэтра, как:

  • Fly Me to the Moon
  • Strangers in the Night
  • My Way
  • New York, New York

О исполнителях

Сергей Попов — талантливый вокалист, чья манера исполнения позволяет восстановить атмосферу эпохи Синатры. Jazzme intelligent band добавляет современное звучание к классическим композициям.

Полезная информация

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки Фрэнка Синатры в исполнении Сергея Попова и Jazzme intelligent band!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

