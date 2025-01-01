Синатра под звездами «Let is snow»

В Петербургском Планетарии пройдет особенный концерт, посвященный музыке великого Фрэнка Синатры под названием «Let it snow». Это уникальное мультимедийное полнокупольное шоу вовлечет вас в атмосферу праздника и подарит наслаждение от прослушивания главных рождественских песен всех времен.
На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты Синатры, такие как «Fly Me to the Moon», «I’ve got you under my skin», «My Way» и множество других известных и редких песен. Исполнять их будет Максим Яковлев, солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм создадут атмосферу, наполненную теплом и харизмой, так присущие исполнению Синатры.
В это Рождество вы отправитесь в захватывающее путешествие в заснеженный Чикаго, ощутите праздничные колокольчики в Нью-Йорке и станете странниками новогодней ночи. Все это будет сопровождаться невероятным видеорядом падающих звезд, северного сияния и рождественских чудес.
В программе вы услышите:
Максим Яковлев — вокал:
Артист Александринского театра, театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова, а также гран-при в номинации вокал (соло) конкурса-фестиваля Балтийское созвездие.
Илья Щеклеин — пианино:
Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и член жюри музыкальных конкурсов. Также он автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам.
Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу джазовых хитов под завораживающие визуальные эффекты — это будет незабываемо!