Синатра под звездами «Let is snow»

Праздничный концерт хитов Фрэнка Синатры в Петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии пройдет особенный концерт, посвященный музыке великого Фрэнка Синатры под названием «Let it snow». Это уникальное мультимедийное полнокупольное шоу вовлечет вас в атмосферу праздника и подарит наслаждение от прослушивания главных рождественских песен всех времен.

Музыка Синатры в исполнении известных артистов

На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты Синатры, такие как «Fly Me to the Moon», «I’ve got you under my skin», «My Way» и множество других известных и редких песен. Исполнять их будет Максим Яковлев, солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм создадут атмосферу, наполненную теплом и харизмой, так присущие исполнению Синатры.

Путешествие в новогоднюю атмосферу

В это Рождество вы отправитесь в захватывающее путешествие в заснеженный Чикаго, ощутите праздничные колокольчики в Нью-Йорке и станете странниками новогодней ночи. Все это будет сопровождаться невероятным видеорядом падающих звезд, северного сияния и рождественских чудес.

Программа концерта

В программе вы услышите:

Let It Snow!

Jingle Bells

White Christmas

Have yourself a Merry little Christmas

Santa Claus is coming to town

My Way

New York, New York

Знакомьтесь с артистами

Максим Яковлев — вокал:

Артист Александринского театра, театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова, а также гран-при в номинации вокал (соло) конкурса-фестиваля Балтийское созвездие.

Илья Щеклеин — пианино:

Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и член жюри музыкальных конкурсов. Также он автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу джазовых хитов под завораживающие визуальные эффекты — это будет незабываемо!