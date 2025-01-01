Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Вечер Фрэнка Синатры в Дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга – Дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Уникальная атмосфера этого места создаст идеальный фон для незабываемого музыкального вечера.

Экскурсия по великолепному Дворцу

Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Участники экскурсии смогут прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Выступление Михаила Делазари и джазового ансамбля

На сцене в этот вечер с нами будет баритон Михаил Делазари, который исполнит роль самого Фрэнка Синатры – сенсации 40-х годов. Михаил сочетает в себе невероятную энергию и обаяние, а его выступление погрузит вас в мир брутальности и ранимости, таланта и тайны.

Программа концерта

В программе вечера – хиты великого мэтра и другие композиции:

Антониу Карлос Жобим – The Girl from Ipanema

Ричард Чарльз Роджерс – My Funny Valentine

Антониу Карлос Жобим – How Insensitive

Джон Ледженд – All of Me

Жак Рево, Клод Франсуа – My Way

Берт Кемпферт – Strangers in the Night

Джон Кленнер, Сэм Льюис – Just Friends

Генри Манчини – Moon River

Барт Ховард – Fly Me to the Moon

Boney M. – Sunny

Дюк Эллингтон – Caravan

Маркус Валле – Summer Samba

Гленн Миллер – Chattanooga Choo Choo

Исполнители

Концерт будет исполнен в живом сопровождении джазового инструментального ансамбля:

Михаил Делазари – вокал

Сергей Созинов – гитара

Владимир Курганов – бас

Иван Сивков – саксофон

Сергей Табунов – гитара

Виктор Болотов – ударные

Важная информация

Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составляет 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 16:45. Обратите внимание, что в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по посещению экскурсии. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Фрэнка Синатры и насладиться атмосферой исторического дворца!