Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга – Дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Уникальная атмосфера этого места создаст идеальный фон для незабываемого музыкального вечера.
Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Участники экскурсии смогут прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.
На сцене в этот вечер с нами будет баритон Михаил Делазари, который исполнит роль самого Фрэнка Синатры – сенсации 40-х годов. Михаил сочетает в себе невероятную энергию и обаяние, а его выступление погрузит вас в мир брутальности и ранимости, таланта и тайны.
В программе вечера – хиты великого мэтра и другие композиции:
Концерт будет исполнен в живом сопровождении джазового инструментального ансамбля:
Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составляет 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 16:45. Обратите внимание, что в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по посещению экскурсии. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Фрэнка Синатры и насладиться атмосферой исторического дворца!