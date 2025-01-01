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Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
Киноафиша Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер Фрэнка Синатры в Дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга – Дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Уникальная атмосфера этого места создаст идеальный фон для незабываемого музыкального вечера.

Экскурсия по великолепному Дворцу

Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Участники экскурсии смогут прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Выступление Михаила Делазари и джазового ансамбля

На сцене в этот вечер с нами будет баритон Михаил Делазари, который исполнит роль самого Фрэнка Синатры – сенсации 40-х годов. Михаил сочетает в себе невероятную энергию и обаяние, а его выступление погрузит вас в мир брутальности и ранимости, таланта и тайны.

Программа концерта

В программе вечера – хиты великого мэтра и другие композиции:

  • Антониу Карлос Жобим – The Girl from Ipanema
  • Ричард Чарльз Роджерс – My Funny Valentine
  • Антониу Карлос Жобим – How Insensitive
  • Джон Ледженд – All of Me
  • Жак Рево, Клод Франсуа – My Way
  • Берт Кемпферт – Strangers in the Night
  • Джон Кленнер, Сэм Льюис – Just Friends
  • Генри Манчини – Moon River
  • Барт Ховард – Fly Me to the Moon
  • Boney M. – Sunny
  • Дюк Эллингтон – Caravan
  • Маркус Валле – Summer Samba
  • Гленн Миллер – Chattanooga Choo Choo

Исполнители

Концерт будет исполнен в живом сопровождении джазового инструментального ансамбля:

  • Михаил Делазари – вокал
  • Сергей Созинов – гитара
  • Владимир Курганов – бас
  • Иван Сивков – саксофон
  • Сергей Табунов – гитара
  • Виктор Болотов – ударные

Важная информация

Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составляет 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 16:45. Обратите внимание, что в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по посещению экскурсии. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Фрэнка Синатры и насладиться атмосферой исторического дворца!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
17:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽

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