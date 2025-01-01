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Киноафиша Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза в дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по Дому ученых

Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает зданию величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Уникальная атмосфера выдающейся эпохи позволит вам по-настоящему погрузиться в историю во время экскурсии.

Музыкальная программа

На сцене в этот вечер выступит баритон Александр Дьяков и джазовый инструментальный ансамбль. Александр предстанет в роли самого Фрэнка Синатры — сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, который сочетал в себе брутальность и ранимость, талант и печать некой мрачной тайны.

В программе — хиты великого мэтра и другие композиции:

  • Виктор Янг — When I Fall In Love
  • Ричард Роджерс — My Funny Valentine
  • Моррис Альберт — Feelings
  • Пабло Бельтран Руис — Sway
  • Боб Тиэл — What a Wonderful World
  • Жак Рево / Клод Франсуа — My Way
  • Барт Ховард — Fly Me to the Moon
  • Дэвид Раксин — Smile
  • Берт Кемпферт — Stranger In The Night
  • Дюк Эллингтон — Caravan
  • Гленн Миллер — Chattanooga
  • Генри Манчини — Moon River

Исполнители

Исполнители:

  • Александр Дьяков — баритон
  • Виктор Болотов — ударные
  • Сергей Созинов — гитара
  • Сергей Табунов — гитара
  • Владимир Курганов — бас
  • Иван Сивков — саксофон

Важно знать

Продолжительность концерта с экскурсией — 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться вечерней атмосферой джаза в историческом месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽

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