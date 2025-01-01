Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Вечер джаза в дворце Великого князя Владимира Александровича

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по Дому ученых

Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает зданию величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Уникальная атмосфера выдающейся эпохи позволит вам по-настоящему погрузиться в историю во время экскурсии.

Музыкальная программа

На сцене в этот вечер выступит баритон Александр Дьяков и джазовый инструментальный ансамбль. Александр предстанет в роли самого Фрэнка Синатры — сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, который сочетал в себе брутальность и ранимость, талант и печать некой мрачной тайны.

В программе — хиты великого мэтра и другие композиции:

Виктор Янг — When I Fall In Love

Ричард Роджерс — My Funny Valentine

Моррис Альберт — Feelings

Пабло Бельтран Руис — Sway

Боб Тиэл — What a Wonderful World

Жак Рево / Клод Франсуа — My Way

Барт Ховард — Fly Me to the Moon

Дэвид Раксин — Smile

Берт Кемпферт — Stranger In The Night

Дюк Эллингтон — Caravan

Гленн Миллер — Chattanooga

Генри Манчини — Moon River

Исполнители

Исполнители:

Александр Дьяков — баритон

Виктор Болотов — ударные

Сергей Созинов — гитара

Сергей Табунов — гитара

Владимир Курганов — бас

Иван Сивков — саксофон

Важно знать

Продолжительность концерта с экскурсией — 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться вечерней атмосферой джаза в историческом месте!