Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

В этот вечер в одном из самых красивых дворцов Петербурга — дворце Великого князя Владимира Александровича, расположенном недалеко от Эрмитажа, прозвучат любимые песни из репертуара Фрэнка Синатры. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо — Дома ученых, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.
Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает зданию величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Уникальная атмосфера выдающейся эпохи позволит вам по-настоящему погрузиться в историю во время экскурсии.
На сцене в этот вечер выступит баритон Александр Дьяков и джазовый инструментальный ансамбль. Александр предстанет в роли самого Фрэнка Синатры — сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, который сочетал в себе брутальность и ранимость, талант и печать некой мрачной тайны.
В программе — хиты великого мэтра и другие композиции:
Исполнители:
Продолжительность концерта с экскурсией — 2 часа 10 минут. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться вечерней атмосферой джаза в историческом месте!