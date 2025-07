Синатра. Хиты. Alex Abra

Неповторимый джаз-вечер с Alex Abra в Академ Джаз Клубе

У вас есть уникальный шанс окунуться в атмосферу Нью-Йорка и Европы 1940–60-х годов, когда из каждого уголка звучал джаз. В этот вечер на сцене Академ Джаз Клуба состоится не просто концерт, а настоящее джазовое шоу.

Знакомьтесь: Alex Abra

На сцене выступит российский джазовый певец, обладатель бархатного баритона Alex Abra. В сопровождении ведущих джазменов столицы — на фортепиано, саксофоне, контрабасе и ударных — он исполнит легендарные хиты, такие как Fly Me to the Moon, Mr. Sandman, Moon River, Istanbul (Not Constantinople) и многие другие произведения из репертуара Фрэнка Синатры, а также его знаменитых друзей-коллег — Дина Мартина, Перри Комо, Бинга Кросби и Тони Беннетта.

Достижения Alex Abra

Alex Abra — победитель международного фестиваля Усадьба Jazz Sochi 2019, участник спецпроекта Анти-Голос Александра Градского и финалист вокального проекта Поймай меня, если сможешь на телеканале Россия 1. Он также является резидентом московских джаз-клубов и нескольких концертных агентств.

Языковая аутентичность

Интересный факт: Алекс свободно и без акцента говорит на английском, французском и итальянском языках, что придаёт его исполнению ещё большую аутентичность.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Так что надевайте свои лучшие наряды и будьте готовы подпевать, танцевать и наслаждаться этим незабываемым вечером в компании джазовой музыки! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события.