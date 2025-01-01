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Синатра. Хиты. Alex Abra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Синатра. Хиты. Alex Abra

Синатра. Хиты. Alex Abra

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый джаз-вечер с Alex Abra в Академ Джаз Клубе

У вас есть уникальный шанс окунуться в атмосферу Нью-Йорка и Европы 1940–60-х годов, когда из каждого уголка звучал джаз. В этот вечер на сцене Академ Джаз Клуба состоится не просто концерт, а настоящее джазовое шоу.

Знакомьтесь: Alex Abra

На сцене выступит российский джазовый певец, обладатель бархатного баритона Alex Abra. В сопровождении ведущих джазменов столицы — на фортепиано, саксофоне, контрабасе и ударных — он исполнит легендарные хиты, такие как Fly Me to the Moon, Mr. Sandman, Moon River, Istanbul (Not Constantinople) и многие другие произведения из репертуара Фрэнка Синатры, а также его знаменитых друзей-коллег — Дина Мартина, Перри Комо, Бинга Кросби и Тони Беннетта.

Достижения Alex Abra

Alex Abra — победитель международного фестиваля Усадьба Jazz Sochi 2019, участник спецпроекта Анти-Голос Александра Градского и финалист вокального проекта Поймай меня, если сможешь на телеканале Россия 1. Он также является резидентом московских джаз-клубов и нескольких концертных агентств.

Языковая аутентичность

Интересный факт: Алекс свободно и без акцента говорит на английском, французском и итальянском языках, что придаёт его исполнению ещё большую аутентичность.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Так что надевайте свои лучшие наряды и будьте готовы подпевать, танцевать и наслаждаться этим незабываемым вечером в компании джазовой музыки! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽

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