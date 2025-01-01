Меню
Sinatra Christmas Show — Алекс Абра
Билеты от 1000₽
Киноафиша Sinatra Christmas Show — Алекс Абра

Sinatra Christmas Show — Алекс Абра

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Рождественский вечер с музыкой Синатры в Москве

Представьте: вы снимаете пальто, и в нос ударяет аромат свежесваренного кофе и пряного глинтвейна. Мягкий свет ламп отражается в бокалах, а за окном кружится снег — но здесь, внутри, он становится частью декорации, как в рождественском фильме.

И вдруг первые аккорды звучат так, словно они предназначены только для вас; музыка Синатры оживает в бархатном голосе Алекса Абра. Каждая песня — это шаг в ту самую рождественскую сказку, где город никогда не спит, а на улицах звучит джаз.

Нью-Йорк 40-х в вашем клубе

Закройте глаза, и вы уже там: витрины Манхэттена переливаются гирляндами, такси мчатся по заснеженным авеню, а оркестр играет только для вас. В этот вечер клуб станет вашим маленьким Нью-Йорком 40-х, где музыка согревает лучше любого пледа.

Звучат легендарные хиты

В программе прозвучат чарующие мелодии: «Let It Snow», «Santa Claus Is Coming To Town», «Magic Moments», «Jingle Bells», «Winter Wonderland» и другие хиты, которые создадут атмосферу настоящего рождественского праздника.

Не упустите эту уникальную возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться великолепной музыкой!

Купить билет на концерт Sinatra Christmas Show — Алекс Абра

Январь
7 января среда
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

