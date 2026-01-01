«Ты моя единственная». Мелодрама о счастье, разрушенном войной

Театр Тинчурина рад представить премьеру сезона - мелодраму «Ты моя единственная». Этот спектакль рассказывает о чистой любви двух сердец, счастье которых разрушила война. Он затрагивает важные темы зависимости человеческой жизни от жестокой машины государства, которая бездушно перемалывает судьбы людей.

В спектакле играют выдающиеся артисты: народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина и заслуженные артисты Татарстана Гузель Гарапшина, Люция Галлямова, Лилия Махмутова, Ренат Шамсутдинов, Ирек Хафизов. На сцене также появятся молодые таланты: Булат Зиннатуллин, Айсылу Мусаллямова, Гузель Галиуллина и Салават Хабибуллин.

История рассказана через судьбы Айнура и Алинэ. Саф, якты хисләр ярдәмендә Айнурны үлем кочагыннан коткара. Алинәнең дә хисе сүрелми, чөнки Айнур исеме аның күңел түрендә. Однако, судьба разделяет их. Оба переживают ряд утрат и позднее встречаются вновь. Война становится трагедией не только для них, но и для всех людей нашей страны: бабушки умирают в Германии, отцы - в Великой Отечественной войне, братья - в Афганистане, а любимые - в Чечне.

Спектакль понравится тем, кто ценит глубокие размышления о любви и человеческих судьбах. Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории на сцене театра Тинчурина!