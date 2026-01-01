Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная
Киноафиша Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная

Спектакль Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная

Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 6+
Продолжительность 130 минут
Возраст 6+

О спектакле

«Ты моя единственная». Мелодрама о счастье, разрушенном войной

Театр Тинчурина рад представить премьеру сезона - мелодраму «Ты моя единственная». Этот спектакль рассказывает о чистой любви двух сердец, счастье которых разрушила война. Он затрагивает важные темы зависимости человеческой жизни от жестокой машины государства, которая бездушно перемалывает судьбы людей.

В спектакле играют выдающиеся артисты: народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина и заслуженные артисты Татарстана Гузель Гарапшина, Люция Галлямова, Лилия Махмутова, Ренат Шамсутдинов, Ирек Хафизов. На сцене также появятся молодые таланты: Булат Зиннатуллин, Айсылу Мусаллямова, Гузель Галиуллина и Салават Хабибуллин.

История рассказана через судьбы Айнура и Алинэ. Саф, якты хисләр ярдәмендә Айнурны үлем кочагыннан коткара. Алинәнең дә хисе сүрелми, чөнки Айнур исеме аның күңел түрендә. Однако, судьба разделяет их. Оба переживают ряд утрат и позднее встречаются вновь. Война становится трагедией не только для них, но и для всех людей нашей страны: бабушки умирают в Германии, отцы - в Великой Отечественной войне, братья - в Афганистане, а любимые - в Чечне.

Спектакль понравится тем, кто ценит глубокие размышления о любви и человеческих судьбах. Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории на сцене театра Тинчурина!

Фотографии

Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная Син бит минем бергенәм / Ты моя единственная
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше