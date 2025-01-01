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Simple Riff
Билеты от 1000₽
Киноафиша Simple Riff

Simple Riff

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Фонтан рок-н-ролльного сумасшествия

Simple Riff — это больше, чем группа. Это мощный взрыв эмоций, безграничная любовь к музыке и слушателям, которая переворачивает мир каждого, кто их слышит.

Энергия рок-н-ролла и кайф свободы

Музыканты передают дух той сумасшедшей эпохи, когда рок-н-ролл был вызовом и протестом. Их выступления — это восторг, энергия и яркие прожекторы, освещающие настоящую магию на сцене.

Новый сезон — новое звучание

В этом сезоне Simple Riff предстанет в обновлённом составе с ещё более мощным звучанием и немеренным драйвом. В программе лучшие хиты Чака Берри, Эрика Клэптона, блюзы Джимми Хендрикса, Гарри Мура, техасский блюз ZZ Top, легендарные песни The Beatles и многое другое.

Готовьтесь быть шокированными и вдохновлёнными — Simple Riff знает, как подарить настоящий рок-н-ролльный кайф!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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