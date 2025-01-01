Меню
Simple Music Ensemble. The Best
Билеты от 1500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. The Best

Simple Music Ensemble. The Best

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Simple Music Ensemble в Хлебозаводе №9

Не упустите возможность насладиться уникальным событием в мире музыки! Simple Music Ensemble представляет Концерт The Best, который пройдет в необычном месте — Хлебозаводе №9. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей качественной музыки.

О группе

Simple Music Ensemble — это коллектив, который объединяет талантливых музыкантов, стремящихся создать атмосферу музыки, способной тронуть сердце каждого зрителя. Их репертуар включает как оригинальные композиции, так и интерпретации известных произведений.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная атмосфера Хлебозавода №9 создает особое настроение для музыкального восприятия.
  • Группа обещает представить лучшие номера из своего репертуара.
  • Возможность познакомиться с ярким творчеством местных артистов и насладиться живой музыкой.

Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом концерте, где музыка обретает новую жизнь в одном из самых стильных культурных пространств города!

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. The Best

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1500 ₽

