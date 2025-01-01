Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Simple Music Ensemble. Sting & Adele Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Sting & Adele Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Simple Music Ensemble. Sting & Adele Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Simple Music Ensemble: лучшие песни Sting и Adele

Приготовьтесь к уникальному музыкальному вечеру! Simple Music Ensemble исполнит самые знаковые песни двух культовых артистов современности: Sting и Adele. В программе звучат хиты, такие как Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Skyfall, Someone Like You и Hello.

Новый вызов для известных произведений

Песни Sting, полные философской глубины, и композиции Adele, пронизанные страстью и драмой, в интерпретации Simple Music Ensemble зазвучат по-новому. Авторские аранжировки соединяют тонкость инструментального исполнения с живой энергией оригиналов, раскрывая их силу и добавляя свежие оттенки.

Уникальная атмосфера вечера

Особая магия концерта создается в пространстве Futurione. Панорамные экраны, современные световые решения и акустика будущего превращают выступление в эмоциональное путешествие для каждого зрителя.

Эксклюзивный формат

Обратите внимание, что количество мест ограничено — всего 250. Это настоящее эксклюзивное событие, которое необходимо увидеть. Продолжительность концерта составит 70 минут.

Дополнительные впечатления

После концерта гостей ждет уникальная возможность — обзор инсталляций всех пяти залов Futurione, что входит в стоимость билета.

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Sting & Adele Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Помощь с билетами
Октябрь
24 октября пятница
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Мегамозг
16+
Рок
Мегамозг
15 ноября в 19:00 Base Club
от 1200 ₽
Концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса
12+
Классическая музыка Неоклассика
Концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса
3 ноября в 19:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
16+
Гамлет. Не трагедия
25 октября в 18:30 Театральный особняк
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше