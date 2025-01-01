Simple Music Ensemble. Sting & Adele Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Концерт Simple Music Ensemble: лучшие песни Sting и Adele

Приготовьтесь к уникальному музыкальному вечеру! Simple Music Ensemble исполнит самые знаковые песни двух культовых артистов современности: Sting и Adele. В программе звучат хиты, такие как Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Skyfall, Someone Like You и Hello.

Новый вызов для известных произведений

Песни Sting, полные философской глубины, и композиции Adele, пронизанные страстью и драмой, в интерпретации Simple Music Ensemble зазвучат по-новому. Авторские аранжировки соединяют тонкость инструментального исполнения с живой энергией оригиналов, раскрывая их силу и добавляя свежие оттенки.

Уникальная атмосфера вечера

Особая магия концерта создается в пространстве Futurione. Панорамные экраны, современные световые решения и акустика будущего превращают выступление в эмоциональное путешествие для каждого зрителя.

Эксклюзивный формат

Обратите внимание, что количество мест ограничено — всего 250. Это настоящее эксклюзивное событие, которое необходимо увидеть. Продолжительность концерта составит 70 минут.

Дополнительные впечатления

После концерта гостей ждет уникальная возможность — обзор инсталляций всех пяти залов Futurione, что входит в стоимость билета.