Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Музыка из любимых анимационных фильмов в Futurione

Simple Music Ensemble исполнит музыку из культовых анимационных фильмов Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Зрителей ждут мелодии из таких шедевров, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и многих других.

В авторских аранжировках эти знакомые композиции обретают новое дыхание, превращаясь в трогательное и светлое музыкальное путешествие. Каждая нота создаёт атмосферу красоты, магии и ощущения детской мечты.

Неповторимая атмосфера концерта

Особая атмосфера выступления сформируется в пространстве Futurione: световые решения, панорамные экраны и живое исполнение сольются в единое художественное действие. Каждый зритель сможет вновь пережить сказку здесь и сейчас.

Эксклюзивные вечера

Этот концерт уже успел покорить сердца публики и теперь будет представлен в серии осенних вечеров на сцене Futurione. Учтите, что количество мест ограничено — всего 250. Не упустите возможность стать частью этого уникального события.

Дополнительная информация

Концерт состоится 15 октября в 20:00, его продолжительность составит 70 минут. После выступления вас ждёт обзор инсталляций всех 5 залов Futurione, который входит в стоимость билета.