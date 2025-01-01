Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыка из любимых анимационных фильмов в Futurione

Simple Music Ensemble исполнит музыку из культовых анимационных фильмов Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Зрителей ждут мелодии из таких шедевров, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и многих других.

В авторских аранжировках эти знакомые композиции обретают новое дыхание, превращаясь в трогательное и светлое музыкальное путешествие. Каждая нота создаёт атмосферу красоты, магии и ощущения детской мечты.

Неповторимая атмосфера концерта

Особая атмосфера выступления сформируется в пространстве Futurione: световые решения, панорамные экраны и живое исполнение сольются в единое художественное действие. Каждый зритель сможет вновь пережить сказку здесь и сейчас.

Эксклюзивные вечера

Этот концерт уже успел покорить сердца публики и теперь будет представлен в серии осенних вечеров на сцене Futurione. Учтите, что количество мест ограничено — всего 250. Не упустите возможность стать частью этого уникального события.

Дополнительная информация

Концерт состоится 15 октября в 20:00, его продолжительность составит 70 минут. После выступления вас ждёт обзор инсталляций всех 5 залов Futurione, который входит в стоимость билета.

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco
16+
Фламенко
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco
29 января в 20:30 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band
18+
Рок
Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band
5 января в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
6+
Классическая музыка
Посвящение. Леонора Дмитерко (скрипка). К 100-летию А.Эшпая
21 октября в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше