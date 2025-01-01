Simple Music Ensemble. Rammstein Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Необычный концерт Rammstein в Futurione

Песни культовой группы Rammstein прозвучат в совершенно неожиданном формате. Знаковые композиции, такие как Du Hast, Sonne, Mein Herz brennt и Ich Will, будут представлены в аранжировках Simple Music Ensemble, что придаст им новое, ещё более мощное звучание.

Это уникальное событие, где металл и классика соединяются в одно целое, обещает поразить зрителей потрясающей магией. Место проведения концерта, Futurione, оснащено панорамными экранами, светом и живым исполнением, что сделает шоу поистине незабываемым.

Эксклюзивное событие

Кроме того, в концерте предусмотрено только 250 мест, что делает его особенно эксклюзивным. У вас есть возможность стать частью этого уникального опыта, который предстоит увидеть. Это Rammstein, каким вы его ещё никогда не слышали.

Информация о событии

Дата и время: 31 октября | 20:00

Продолжительность: 70 минут

После концерта вас ждёт обзор инсталляций всех 5 залов Futurione, который входит в стоимость билета.