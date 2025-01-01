Меню
Simple Music Ensemble. Queen
Билеты от 1500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Queen

Simple Music Ensemble. Queen

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт лучших песен группы Queen

Приглашаем вас на зрелищный концерт, посвященный легендарной рок-группе Queen, который состоится в зимнем саду. Исполнять бессмертные хиты будут виртуозы из известного ансамбля Simple Music Ensemble.

Захватывающая программа

В атмосферном зале, утопающем в зелени, зрители смогут насладиться всеми любимыми композициями, такими как:

  • We Will Rock You
  • Bohemian Rhapsody
  • I Want To Break Free
  • A Kind Of Magic
  • We Are The Champions
  • The Show Must Go On

О группе Queen

Queen — британская рок-группа, прославившаяся в середине 1970-х годов. Она считается одной из самых успешных групп в истории рок-музыки. Их музыка продолжает вдохновлять и привлекать новые поколения фанатов.

О Simple Music Ensemble

Simple Music Ensemble — известная студия камерной музыки, состоящая из музыкантов, чей состав варьируется от двух до тринадцати человек. Репертуар ансамбля охватывает множество музыкальных стилей и направлений, начиная с Эпохи Возрождения и заканчивая современной музыкой. Консорциум может формировать различные составы для исполнения как известных, так и редких произведений, подходящих для смешанных и нестандартных ансамблей.

Художественный руководитель

Художественным руководителем ensemble является Григорий Волков, известный своей работой в области камерной музыки и желанием открывать новые горизонты в классическом исполнительстве.

Количество билетов ограничено, не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Queen

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1500 ₽

