Simple Music Ensemble. От Баха до Эйнауди

Концертная программа «От Баха до Эйнауди»

Приглашаем вас в роскошный зал на уникальную концертную программу симфонической музыки «От Баха до Эйнауди» в исполнении студии камерной музыки Simple Music Ensemble. Вас ждёт увлекательное музыкальное путешествие сквозь эпохи, начиная от классических жемчужин Иоганна Себастьяна Баха и заканчивая шедеврами современности Людовико Эйнауди.

Первая часть: Классика великих композиторов

Концерт откроется произведениями Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора, который подарил миру более тысячи произведений. Родившись в музыкальной семье, Бах оказался под влиянием торжественной церковной музыки, что отразилось на его творчестве. Его произведения глубоки и содержательны, в них часто присутствуют образы Христа и евангельские сюжеты.

Следом за Бахом прозвучит одна из сонат Доменико Скарлатти. Этот итальянский композитор оказал огромное влияние на музыку эпохи классицизма. Его сонаты, требующие высокой технической подготовки и эмоциональности, особенно ценились такими величиями, как Шопен и Брамс. Скарлатти также отразил в своих произведениях элементы народной музыки.

Завершит первую часть концерта великолепная музыка Антонио Вивальди, виртуозного исполнителя и одного из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века. Его произведения известны своей красочностью и изяществом, они оставили заметный след в музыке как его современников, так и последующих поколений.

Вторая часть: Современные шедевры

Второе отделение концерта посвящено творчеству выдающегося итальянского неоклассика и композитора кино Людовико Эйнауди. Окончив Миланскую консерваторию, Эйнауди стал известен своими мелодичными и медитативными произведениями. Его саундтреки к фильмам «Чёрный лебедь», «1+1», «Земля кочевников» и другим принесли ему всемирную известность.

За свой вклад в современное искусство Эйнауди был удостоен Ордена «За заслуги перед Итальянской республикой». Его музыка характеризуется минималистичным подходом и глубокой эмоциональностью, что делает её трогательной и запоминающейся.

Программа концерта

I отделение: И. С. Бах. Искусство Фуги И. С. Бах. Фантазия ля минор BWV 922 Д. Скарлатти. Соната K. 90 для струнных и бассо континуо А. Вивальди. Концерт RV 157 для струнных и бассо континуо А. Вивальди. Фолия

II отделение: Л. Эйнауди. Primavera Л. Эйнауди. Fly Л. Эйнауди. Petricor Л. Эйнауди. Run Л. Эйнауди. Experience Л. Эйнауди. Berlin Song Л. Эйнауди. Elegy for the arctic Л. Эйнауди. The path of the fossils



Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, вдохновлённых идеей выступать на нестандартных площадках и не бояться экспериментировать. С момента своего основания в 2018 году они уже успели провести более 50 концертов в России и Европе, исполняя выдающиеся произведения разных эпох и жанров.

Руководитель коллектива, Григорий Волков, обучался в Московской государственной консерватории и многих зарубежных музыкальных школах, включая Веймар и Берн. Его опыт работы в известных музыкальных коллективах позволяет создать уникальную атмосферу во время каждого выступления.

Продолжительность концерта

Концерт состоит из двух отделений по 35 минут каждое.