Simple Music Ensemble. От Баха до Эйнауди

Приглашаем вас в роскошный зал на уникальную концертную программу симфонической музыки «От Баха до Эйнауди» в исполнении студии камерной музыки Simple Music Ensemble. Вас ждёт увлекательное музыкальное путешествие сквозь эпохи, начиная от классических жемчужин Иоганна Себастьяна Баха и заканчивая шедеврами современности Людовико Эйнауди.
Концерт откроется произведениями Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора, который подарил миру более тысячи произведений. Родившись в музыкальной семье, Бах оказался под влиянием торжественной церковной музыки, что отразилось на его творчестве. Его произведения глубоки и содержательны, в них часто присутствуют образы Христа и евангельские сюжеты.
Следом за Бахом прозвучит одна из сонат Доменико Скарлатти. Этот итальянский композитор оказал огромное влияние на музыку эпохи классицизма. Его сонаты, требующие высокой технической подготовки и эмоциональности, особенно ценились такими величиями, как Шопен и Брамс. Скарлатти также отразил в своих произведениях элементы народной музыки.
Завершит первую часть концерта великолепная музыка Антонио Вивальди, виртуозного исполнителя и одного из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века. Его произведения известны своей красочностью и изяществом, они оставили заметный след в музыке как его современников, так и последующих поколений.
Второе отделение концерта посвящено творчеству выдающегося итальянского неоклассика и композитора кино Людовико Эйнауди. Окончив Миланскую консерваторию, Эйнауди стал известен своими мелодичными и медитативными произведениями. Его саундтреки к фильмам «Чёрный лебедь», «1+1», «Земля кочевников» и другим принесли ему всемирную известность.
За свой вклад в современное искусство Эйнауди был удостоен Ордена «За заслуги перед Итальянской республикой». Его музыка характеризуется минималистичным подходом и глубокой эмоциональностью, что делает её трогательной и запоминающейся.
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Студия камерной музыки Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, вдохновлённых идеей выступать на нестандартных площадках и не бояться экспериментировать. С момента своего основания в 2018 году они уже успели провести более 50 концертов в России и Европе, исполняя выдающиеся произведения разных эпох и жанров.
Руководитель коллектива, Григорий Волков, обучался в Московской государственной консерватории и многих зарубежных музыкальных школах, включая Веймар и Берн. Его опыт работы в известных музыкальных коллективах позволяет создать уникальную атмосферу во время каждого выступления.
Концерт состоит из двух отделений по 35 минут каждое.