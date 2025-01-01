Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее
Билеты от 800₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее

Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте

Неоклассика в живом исполнении: концерт Simple Music Ensemble

Коллектив музыкантов Simple Music Ensemble представит уникальную программу, посвященную мировым шедеврам неоклассики. В репертуаре звучат композиции культовых современных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер и Олафур Арнальдс. Это живое исполнение мировых хитов, способное погрузить зрителей в атмосферу глубокой эмоциональности и музыкального эксперимента.

Людовико Эйнауди: магия звучания

Людовико Эйнауди — итальянский композитор, известный своим уникальным стилем, который соединяет классическую и современную музыку. Его работа в кино, включая такие фильмы, как «1+1», «Чёрный лебедь» и «Я всё ещё здесь», принесла ему грандиозную популярность. Эйнауди виртуозно балансирует между традициями и инновациями, создавая произведения, полные меланхолии и красоты.

Ханс Циммер: величие кино

Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов XXI века. Его музыка к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гонка» и «Начало» стала знаковой и незаменимой в современном кино. Циммер мастерски сочетает симфонические и электронные элементы, создавая захватывающие музыкальные полотна, которые остаются в памяти зрителей.

Макс Рихтер: соединение классики и электроники

Макс Рихтер — британский композитор и пианист, обладатель премии Европейской киноакадемии. Его музыка звучит в фильмах таких режиссеров, как Мартин Скорсезе и Ридли Скотт, а также в популярных сериалах «Оставленные» и «Чёрное зеркало». Рихтер создает уникальные музыкальные произведения, где классика сливается с электронной музыкой, образуя новый, свежий звук.

Концептуальное шоу Simple Music Ensemble

Концерты Simple Music Ensemble — это всегда масштабные и концептуальные шоу, которые поражают своей эмоциональной энергетикой. Музыканты, представляющие коллаборацию, работают в таких известных оркестрах, как Теодора Курентзиса, Большого Театра и Мариинского театра. Каждый из них — индивидуальность с уникальным звучанием, что делает каждое выступление неповторимым.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением лучших произведений неоклассики. Приходите и окунитесь в мир музыки, где каждый аккорд говорит с вами!

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
14:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 800 ₽

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
20 декабря в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1990 ₽
Европейское Рождество в Соборе
12+
Классическая музыка
Европейское Рождество в Соборе
27 декабря в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 3200 ₽
6+
Классическая музыка
Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин
8 января в 19:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше