Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Леонида Агутина в фиджитал пространстве «Futurione»

Музыкальный спектакль от Simple Music Ensemble

Simple Music Ensemble приглашают вас на уникальный концерт, посвященный лучшим песням Леонида Агутина. В программе звучат известные хиты: от «На сиреневой луне» и «Босоногого мальчика» до «Все в твоих руках» и «Аэропорты». В авторских crossover-аранжировках любимые мелодии приобретают новое звучание, наполняясь тонкостью, глубиной и неожиданной энергетикой.

Инструментальный спектакль

Этот концерт — не просто выступление, а настоящий инструментальный спектакль. Каждая композиция раскрывается в новой интерпретации, наполняя пространство особой магией. Атмосфера концерта в Futurione будет дополнена панорамными экранами и световыми решениями, которые создадут уникальный визуальный опыт.

Эксклюзивный формат

Это серия концертов, где классика российской эстрады встречается с инновационной сценой и свежим взглядом музыкантов. Обратите внимание: количество мест ограничено всего 250, что делает это событие поистине эксклюзивным.

Дополнительные возможности

Концерт состоится 17 октября в 20:00, а его продолжительность составит 70 минут. После завершения вы сможете насладиться обзором инсталляций во всех 5 залах Futurione — эта экскурсия уже включена в стоимость билета.