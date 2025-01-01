Меню
Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Агутина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Агутина

Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Агутина

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте

Неповторимое поп-караоке с Simple Music Ensemble

Студия Simple Music Ensemble представит захватывающую программу, в которой лучшие песни Леонида Агутина обретают новое звучание благодаря оркестровым аранжировкам. Это будет неповторимое сочетание симфонической музыки и популярной культуры, которое привнесёт в жизнь зрителей яркие эмоции и лирические моменты.

Подборка хитов

В рамках программы прозвучат такие известные композиции, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Граница», «Летний дождь» и «Парень чернокожий». Каждая из них получит свежую интерпретацию, что сделает их ещё ближе к сердцу слушателя.

Формат исполнения

Симфоническое поп-караоке обещает стать запоминающимся музыкальным событием, где классические инструменты создадут уникальную атмосферу. Зрители смогут не только наслаждаться музыкой, но и почувствовать себя частью этого музыкального путешествия.

Продолжительность

Продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут (с антрактом включительно). Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и эмоций!

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Агутина

Декабрь
28 декабря воскресенье
17:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1500 ₽
20:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1500 ₽

