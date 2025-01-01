Simple Music Ensemble. На сиреневой луне. Музыка Агутина

Неповторимое поп-караоке с Simple Music Ensemble

Студия Simple Music Ensemble представит захватывающую программу, в которой лучшие песни Леонида Агутина обретают новое звучание благодаря оркестровым аранжировкам. Это будет неповторимое сочетание симфонической музыки и популярной культуры, которое привнесёт в жизнь зрителей яркие эмоции и лирические моменты.

Подборка хитов

В рамках программы прозвучат такие известные композиции, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Граница», «Летний дождь» и «Парень чернокожий». Каждая из них получит свежую интерпретацию, что сделает их ещё ближе к сердцу слушателя.

Формат исполнения

Симфоническое поп-караоке обещает стать запоминающимся музыкальным событием, где классические инструменты создадут уникальную атмосферу. Зрители смогут не только наслаждаться музыкой, но и почувствовать себя частью этого музыкального путешествия.

Продолжительность

Продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут (с антрактом включительно). Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и эмоций!