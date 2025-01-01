Меню
Simple Music Ensemble. Michael Jackson Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Michael Jackson Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Simple Music Ensemble. Michael Jackson Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Магия музыки Майкла Джексона от Simple Music Ensemble

Simple Music Ensemble готовит удивительный вечер, посвященный легенде поп-музыки Майклу Джексону. На сцене прозвучат такие бессмертные хиты, как Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal, Beat It, Black or White и многие другие.

Новое звучание классики

В этом концерте знакомые мелодии обретут новое звучание благодаря уникальным crossover-аранжировкам. Классические инструменты соединятся с энергией ритма и драйва, создавая яркую и мощную атмосферу, которая будет захватывающей и по-настоящему живой.

Атмосфера Futurione

Концерт пройдет в пространстве Futurione, где особенно тщательно продуманы световые решения и панорамные экраны. Энергетика ансамбля и неповторимый дизайн зала сделают вечер незабываемым музыкальным шоу. Музыка короля попа зазвучит как никогда актуально и современно.

Эксклюзивный формат

Обратите внимание: количество мест ограничено — всего 250 билетов. После концерта зрителей ждет уникальная возможность: обзор инсталляций всех пяти залов Futurione. Это входит в стоимость билета!

Дата и время: 22 октября, 20:00
Продолжительность: 70 минут

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Michael Jackson Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Октябрь
22 октября среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

