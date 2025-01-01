Меню
Simple Music Ensemble. Людовико Эйнауди 2.0
Киноафиша Simple Music Ensemble. Людовико Эйнауди 2.0

Simple Music Ensemble. Людовико Эйнауди 2.0

0+
Возраст 0+
О концерте

Концерт шедевров Людовико Эйнауди

Приглашаем вас на удивительный концерт, посвященный творчеству всемирно известного итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди. Музыканты-виртуозы из ансамбля Simple Music Ensemble подарят зрителям живое исполнение его самых известных произведений.

Знакомство с Людовико Эйнауди

Эйнауди — автор более 20 альбомов и необычных саундтреков к фильмам, среди которых «1+1», «Черный лебедь» и «Мамочка». Его альбом «Elements» (2015) стал сенсацией, попав в британский альбомный чарт, что для классической музыки является редким событием.

Программа концерта

В программе звучат такие композиции, как Fly, Elements, Writing Poems и многие другие, которые ранее не исполнялись. Вы сможете насладиться живым звучанием как акустических, так и электронных инструментов.

Музыка Эйнауди увлекает своей легкостью и эмоциональностью. Она напоминает легкий ветерок в жаркий день, нежное прикосновение дорогого человека или радостный момент, когда появляется новая жизнь. Каждый произведение пронзает глубоко и оставляет незабываемое впечатление.

Исполнители

Simple Music Ensemble — это студия камерной музыки, состоящая из музыкантов из лучших оркестров России и Европы. Состав коллектива варьируется от двух до тринадцати человек, а репертуар охватывает широкий спектр музыкальных стилей — от Эпохи Возрождения до современной музыки.

Уникальный подход

Ансамбль обладает уникальной возможностью формировать разнообразные составы музыкантов для исполнения как известных, так и редких произведений. Автор проекта — Григорий Волков, в его команде замечательные исполнители:

  • Анна Янова — скрипка
  • Даниил Падилов — скрипка
  • Гагик Макичян — виолончель
  • Иван Соколов — фортепиано
  • Валентин Кочетков — ударные
  • Григорий Волков — валторна

Музыка для души

Не упустите возможность насладиться волшебной музыкой Людовико Эйнауди в исполнении талантливых музыкантов! Это концерт станет подарком для каждого ценителя истинной музыкальной красоты.

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1500 ₽

