Simple Music Ensemble. Linkin Park & Rock Legends. Премьера в фиджитал пространстве Futurione
О концерте/спектакле

Magia концерта Simple Music Ensemble: Linkin Park & Rock Legends

Simple Music Ensemble представит уникальную программу «Linkin Park & Rock Legends», посвященную самым ярким хитам, ставшим голосом целого поколения. В этом концерте вы сможете услышать не только работы Linkin Park, но и песни великих групп, таких как Muse, Queen, Nirvana, Metallica и Rammstein.

Музыка в новых аранжировках раскрывается с неожиданной силой и глубиной, превращаясь в захватывающий инструментальный драйв.

Уникальное пространство Futurione

Концерт пройдет в особом пространстве «Futurione», которое стало не просто залом, а настоящим произведением искусства, где технологии и архитектура будущего создают неповторимую атмосферу. Уникальные световые решения и панорамные экраны позволят вам полностью погрузиться в энергетику живого исполнения.

Интригующая премьера

Это премьера, которую нельзя пропустить! Ожидайте уникальное музыкальное путешествие, где живая музыка, энергия легенд и атмосфера будущего объединяются в одном концерте. Обратите внимание, что количество мест ограничено — всего 250 билетов.

Что ждет вас после концерта

После концерта у вас будет возможность ознакомиться с инсталляциями всех пяти залов Futurione, что уже входит в стоимость билета. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Продолжительность концерта: 70 минут.

Октябрь
10 октября пятница
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

