Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Simple Music Ensemble. Легенды русского рока
Билеты от 1000₽
Киноафиша Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Легенды русского рока: концерт Simple Music Ensemble в Хлебозаводе №9

Дом Simple Music приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт, который перенесет вас в золотую эпоху русского рока. Событие пройдет в уютных стенах Хлебозавода №9, известного своим творческим духом и атмосферой.

Что вас ждет?

Simple Music Ensemble соберет на одной сцене самые увлекательные и запоминающиеся мелодии, которые знакомы каждому поклоннику рока. Вас ждут известные хиты, которые по праву считаются классикой, а также редкие, но не менее значимые композиции, рассказывающие о рок-культуре в России.

Интересные факты

  • Simple Music Ensemble состоит из талантливых музыкантов, каждый из которых внес свой вклад в развитие отечественной рок-сцены.
  • Хлебозавод №9 — это не просто концертная площадка, а настоящий культурный центр, где часто проходят выставки, лекции и творческие встречи.

Почему стоит посетить?

Концерт станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу единения и творческого самовыражения. Не упустите возможность увидеть живое выступление и зарядиться положительными эмоциями от музыки, которая со временем только крепнет в сердцах слушателей.

Пригласите друзей, захватите хорошее настроение и готовьтесь к вечеру, полному музыкальных открытий и ярких впечатлений!

Купить билет на концерт Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Хлебозавод №9. Дом Simple Music Москва, Новодмитровская, 1, стр. 1, Хлебозавод №9
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Московский Квинтет Саксофонов
6+
Джаз
Московский Квинтет Саксофонов
28 марта в 19:00 Jam Club
от 1000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
1 января в 21:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
21 декабря в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше