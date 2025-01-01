Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

Дом Simple Music приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт, который перенесет вас в золотую эпоху русского рока. Событие пройдет в уютных стенах Хлебозавода №9, известного своим творческим духом и атмосферой.
Simple Music Ensemble соберет на одной сцене самые увлекательные и запоминающиеся мелодии, которые знакомы каждому поклоннику рока. Вас ждут известные хиты, которые по праву считаются классикой, а также редкие, но не менее значимые композиции, рассказывающие о рок-культуре в России.
Концерт станет отличной возможностью не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу единения и творческого самовыражения. Не упустите возможность увидеть живое выступление и зарядиться положительными эмоциями от музыки, которая со временем только крепнет в сердцах слушателей.
Пригласите друзей, захватите хорошее настроение и готовьтесь к вечеру, полному музыкальных открытий и ярких впечатлений!