Концерт музыки Ханса Циммера от Simple Music Ensemble

Ханс Циммер — один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов XXI века. Его работы оказали колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. Родившись в еврейской семье в Германии, он переехал в Лондон в детстве. Ранняя утрата отца стала для него тяжелым испытанием, но именно в музыке он нашел свое утешение.

В Голливуде Циммера называют «немецкой машиной» за его неугасимую страсть к музыке и бескомпромиссный подход к работе. На протяжении всей своей долгой карьеры композитор не делал пауз и постоянно поднимал планку качества. Его симфонические партии, наполненные напряжением и электроникой, особенно полюбились зрителям благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом: Циммер работал практически над всеми его фильмами.

Программа концерта

В программе концерта — избранные композиции из таких культовых фильмов, как Гладиатор, Начало, Интерстеллар, Пираты Карибского моря и многих других. Зрители смогут насладиться известными мелодиями в живом исполнении.

О Simple Music Ensemble

Simple Music Ensemble состоит из профессиональных музыкантов, которые стремятся исполнять любимую музыку в нестандартных условиях. Их репертуар включает выдающиеся произведения различных эпох, экспериментальную музыку и прочувствованную музыку из кино, все это в оригинальных аранжировках.

Коллектив предлагает зрителям возможность выбора программы и неожиданные локации для концертов, что делает каждое выступление уникальным. Основанная в 2018 году, студия стремительно развивалась и уже успела провести более 50 концертов в России и Европе.

Руководитель ансамбля Григорий Волков получил образование в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а также в Высших школах музыки в Веймаре и Берне, где изучал валторну и историческое исполнительство. Он работал с различными российскими и зарубежными коллективами, включая Камерный оркестр Цюриха.

Погружение в музыку Ханса Циммера вместе с Simple Music Ensemble станет незабываемым опытом для всех ценителей искусства!