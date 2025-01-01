Simple Music Ensemble. Антонио Вивальди: Времена года. Концерт в фиджитал пространстве «Futurione»

Музыкальный шедевр Вивальди в новом звучании

В пространстве Futurione пройдет захватывающий концерт, презентующий знаменитый музыкальный шедевр — «Времена года» Антонио Вивальди. Пространство станет настоящей сцены для исполнения этой классики в интерпретации Simple Music Ensemble.

Смена сезонов и эмоции

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима» — каждый из четырех концертов расскажет о изменениях природы и связанных с ними человеческих эмоциях. Яркие краски и контрасты произведения Вивальди раскроются в живом исполнении, пронизанном энергией и силой звука.

Технологии и визуальный перформанс

В этом цикле концертов классическая музыка встречается с современными технологиями. Панорамные экраны и световые решения создают уникальную атмосферу, превращая концерт в захватывающее визуально-музыкальное путешествие. Слушатели смогут услышать знакомую классику по-новому, объединив искусство XVIII века и инновации XXI века.

Необычное мероприятие

Количество мест ограничено — всего 250 билетов. Это исключительное событие обещает стать незабываемым опытом для всех участников. После концерта гости смогут насладиться обзором инсталляций всех пяти залов Futurione, что входит в стоимость билета.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки с инновационным подходом!

Дата: 29 октября | Время: 20:00 | Продолжительность: 70 минут