Симфотека. Этрада 90-х с оркестром
Киноафиша Симфотека. Этрада 90-х с оркестром

Симфотека. Этрада 90-х с оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Симфотека: эстрада 90-х с оркестром Red Orchestra

Приготовьтесь к музыкальному вечеру, который вернет вас в эпоху, когда музыка была настоящим искусством, а солисты — иконами. «Симфотека» предлагает уникальную программу, где ностальгия переплетается с великолепием симфонического звучания.

Знакомые голоса

На сцену выйдут артисты, которым суждено было покорить сердца миллионов. В числе знаменитостей, которые подарят удивительное вечернее звучание: Александр Серов, Николай Носков, Андрей Губин, Леонид Агутин, Мурат Насыров и многие другие. Их хиты по-прежнему остаются в народной памяти и напоминают о ярких моментах из жизни.

Эмоции и воспоминания

Вы услышите мелодии, которые звучали из окон, на школьных дискотеках и домашних праздниках. От «Отпетых мошенников» до «Иванушек International» — эти песни навсегда запечатлены в наших сердцах и наполняют сознание теплом и светлыми воспоминаниями.

Выдающаяся программа

«Симфотека» — это не просто концерт, а возвращение в знойные 90-е, когда звезды казались недосягаемыми, а каждая композиция была наполнена искренностью. И, конечно, программа может быть дополнена — следите за обновлениями!

В других городах
Март
10 марта вторник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1500 ₽

