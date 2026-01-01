Симфосказка «12 месяцев»: МГАСО, Агриппина Стеклова

«Двенадцать месяцев» — сказка в каждом звуке

Спектакль «Двенадцать месяцев», основанный на известной детской сказке Самуила Маршака, вновь приглашает зрителей в мир волшебства и доброты. Эта история, корни которой уходят в чешскую легенду, учит детей важным жизненным ценностям: щедрости, трудолюбию и дружелюбию.

К постановке подключены талантливые исполнители, которые создают незабываемую атмосферу. Художественное слово звучит от Агриппины Стекловой, а за дирижёрским пультом — Алексей Верещагин. Бравый симфонический оркестр помогает подчеркнуть волшебство, которое пронизывает каждую ноту этой сказки.

Особую красоту спектаклю придаёт песочная анимация Лилии Чистиной. С её помощью классическая история обретает новую жизнь и привлекает внимание маленьких зрителей. Это идеальное сочетание музыки и визуальных эффектов делает «Двенадцать месяцев» особенно привлекательным для детей.

Рекомендуем спектакль зрителям от 5 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.