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Билеты от 300₽
Киноафиша Симфосказка "12 месяцев". МГАСО, Агриппина Стеклова (худ. слово)

Симфосказка "12 месяцев". МГАСО, Агриппина Стеклова (худ. слово)

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00 от 300 ₽

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