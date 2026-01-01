Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу «Симфорок: от Queen до Linkin Park». Культовые хиты величайших рок-групп мира зазвучат в новом, масштабном исполнении. Концерт станет яркой страницей в культурной жизни города и подарит поклонникам рока уникальную возможность услышать любимые композиции в оркестровой интерпретации.
В программе — знаковые треки, ставшие голосом целых поколений. Профессиональный оркестр раскроет глубину и драматизм этих композиций, добавив им симфонического размаха и эмоциональной мощи.
Каждая из этих групп — легендарная, их песни давно стали частью мировой музыкальной культуры. В симфонической обработке хиты предстанут в ином свете: слушатели смогут по-новому услышать знакомые мелодии и оценить сложность аранжировок и виртуозность исполнения.
Концерт будет интересен как преданным поклонникам рока, так и тем, кто хочет открыть для себя классику жанра с неожиданной стороны.
Формат: симфоническое исполнение рок-хитов
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA
Продолжительность концерта: 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар.
Возрастные ограничения: концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.