Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

Премьера шоу «Симфорок: от Queen до Linkin Park» в Ростове

В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу «Симфорок: от Queen до Linkin Park». Культовые хиты величайших рок-групп мира зазвучат в новом, масштабном исполнении. Концерт станет яркой страницей в культурной жизни города и подарит поклонникам рока уникальную возможность услышать любимые композиции в оркестровой интерпретации.

В программе — знаковые треки, ставшие голосом целых поколений. Профессиональный оркестр раскроет глубину и драматизм этих композиций, добавив им симфонического размаха и эмоциональной мощи.

Что можно услышать на концерте

Легендарные хиты The Beatles — нестареющая классика, с которой началась революция в рок-музыке;

Энергичные композиции Queen — образец сценического драйва и вокальной выразительности в оркестровом звучании;

Бунтарские треки The Rolling Stones — воплощение духа свободы и рок-н-ролла;

Философские полотна Pink Floyd — музыка, которая выходит за рамки жанра и становится отдельным художественным миром;

Эпические аранжировки Led Zeppelin — мощь и размах, которые в симфоническом исполнении обретут новую глубину;

Пронзительные песни Nirvana — голос поколения 90-х, звучащий с новой силой;

Напряженные композиции Linkin Park — синтез рока и электроники, раскрывающийся в оркестровой палитре.

Каждая из этих групп — легендарная, их песни давно стали частью мировой музыкальной культуры. В симфонической обработке хиты предстанут в ином свете: слушатели смогут по-новому услышать знакомые мелодии и оценить сложность аранжировок и виртуозность исполнения.

Концерт будет интересен как преданным поклонникам рока, так и тем, кто хочет открыть для себя классику жанра с неожиданной стороны.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение рок-хитов

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар.

Возрастные ограничения: концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.