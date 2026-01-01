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Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов
Киноафиша Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

6+
Возраст 6+

О концерте

Премьера шоу «Симфорок: от Queen до Linkin Park» в Ростове

В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу «Симфорок: от Queen до Linkin Park». Культовые хиты величайших рок-групп мира зазвучат в новом, масштабном исполнении. Концерт станет яркой страницей в культурной жизни города и подарит поклонникам рока уникальную возможность услышать любимые композиции в оркестровой интерпретации.

В программе — знаковые треки, ставшие голосом целых поколений. Профессиональный оркестр раскроет глубину и драматизм этих композиций, добавив им симфонического размаха и эмоциональной мощи.

Что можно услышать на концерте

  • Легендарные хиты The Beatles — нестареющая классика, с которой началась революция в рок-музыке;
  • Энергичные композиции Queen — образец сценического драйва и вокальной выразительности в оркестровом звучании;
  • Бунтарские треки The Rolling Stones — воплощение духа свободы и рок-н-ролла;
  • Философские полотна Pink Floyd — музыка, которая выходит за рамки жанра и становится отдельным художественным миром;
  • Эпические аранжировки Led Zeppelin — мощь и размах, которые в симфоническом исполнении обретут новую глубину;
  • Пронзительные песни Nirvana — голос поколения 90-х, звучащий с новой силой;
  • Напряженные композиции Linkin Park — синтез рока и электроники, раскрывающийся в оркестровой палитре.

Каждая из этих групп — легендарная, их песни давно стали частью мировой музыкальной культуры. В симфонической обработке хиты предстанут в ином свете: слушатели смогут по-новому услышать знакомые мелодии и оценить сложность аранжировок и виртуозность исполнения.

Концерт будет интересен как преданным поклонникам рока, так и тем, кто хочет открыть для себя классику жанра с неожиданной стороны.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение рок-хитов

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар.

Возрастные ограничения: концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
4 сентября пятница
20:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2000 ₽
20:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
11 октября воскресенье
18:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2000 ₽
1 ноября воскресенье
17:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2000 ₽

Фотографии

Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов Симфорок: от Queen до Linkin Park. Шоу виртуозов

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