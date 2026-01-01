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Симфония жизни
Билеты от 2500₽
Киноафиша Симфония жизни

Симфония жизни

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Премьера шоу "Симфония жизни" на ЦСКА Арена

Москва готовится к незаб忘имой премьере! 5 сентября ЦСКА Арена превратится в огромный танцпол, где впервые в столице пройдет шоу Оркестра Империал "Симфония жизни". Это главное событие в завершении летнего сезона, которое соберет лучших музыкантов и поклонников электронной музыки.

Музыкальные хиты в симфоническом звучании

На этом уникальном шоу культовая электроника встретится с мощью живого оркестра. Зрителей ожидают легендарные треки, которые покоряли мировые чарты, включая композиции David Guetta, Avicii, Armin Van Buuren, The Prodigy, Tiësto и многих других. "Симфония жизни" — это праздник музыки, где каждая секунда наполнена эмоциями, а ритм выводит на танцпол.

Атмосфера веселья и адреналина

100 музыкантов на сцене, DJ-пульт в центре событий, захватывающее световое шоу, мощные пиротехнические эффекты и огромный танцпол создадут неповторимую атмосферу летнего веселья. В течение 140 минут без антракта зрители смогут наслаждаться невероятным сочетанием музыки и энергии, поистине соответствует названию "самый яркий вечер года".

Программа шоу

  • Alan Walker (Faded)
  • Armin Van Buuren (In And Out Of Love)
  • ATB (9 PM (Till I Come))
  • Avicii (Avicii Medley)
  • Bob Sinclar (World Hold On, Love Generation)
  • Calvin Harris (Summer, I Need Your Love)
  • Daft Punk (Daft Punk Medley)
  • Darude (Sandstorm)
  • David Guetta (Titanium, Dangerous, When Love Takes Over)
  • Guru Josh Project (Infinity)
  • House Medley (Intro) (House Medley)
  • Kygo (Firestone, Stole The Show)
  • Martin Garrix (Animals)
  • Moby (Moby Medley)
  • Paul Van Dyk (For An Angel)
  • Robert Miles (Children)
  • Swedish House Mafia (One, Don’t You Worry Child)
  • The Prodigy (The Prodigy Medley)
  • Tiësto (Adagio for Strings)

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу — ждём вас на "Симфонии жизни"!

Купить билет на концерт Симфония жизни

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Ноябрь
15 ноября воскресенье
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽

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