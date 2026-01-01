Премьера шоу "Симфония жизни" на ЦСКА Арена

Москва готовится к незаб忘имой премьере! 5 сентября ЦСКА Арена превратится в огромный танцпол, где впервые в столице пройдет шоу Оркестра Империал "Симфония жизни". Это главное событие в завершении летнего сезона, которое соберет лучших музыкантов и поклонников электронной музыки.

Музыкальные хиты в симфоническом звучании

На этом уникальном шоу культовая электроника встретится с мощью живого оркестра. Зрителей ожидают легендарные треки, которые покоряли мировые чарты, включая композиции David Guetta, Avicii, Armin Van Buuren, The Prodigy, Tiësto и многих других. "Симфония жизни" — это праздник музыки, где каждая секунда наполнена эмоциями, а ритм выводит на танцпол.

Атмосфера веселья и адреналина

100 музыкантов на сцене, DJ-пульт в центре событий, захватывающее световое шоу, мощные пиротехнические эффекты и огромный танцпол создадут неповторимую атмосферу летнего веселья. В течение 140 минут без антракта зрители смогут наслаждаться невероятным сочетанием музыки и энергии, поистине соответствует названию "самый яркий вечер года".

Программа шоу

Alan Walker (Faded)

Armin Van Buuren (In And Out Of Love)

ATB (9 PM (Till I Come))

Avicii (Avicii Medley)

Bob Sinclar (World Hold On, Love Generation)

Calvin Harris (Summer, I Need Your Love)

Daft Punk (Daft Punk Medley)

Darude (Sandstorm)

David Guetta (Titanium, Dangerous, When Love Takes Over)

Guru Josh Project (Infinity)

House Medley (Intro) (House Medley)

Kygo (Firestone, Stole The Show)

Martin Garrix (Animals)

Moby (Moby Medley)

Paul Van Dyk (For An Angel)

Robert Miles (Children)

Swedish House Mafia (One, Don’t You Worry Child)

The Prodigy (The Prodigy Medley)

Tiësto (Adagio for Strings)

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу — ждём вас на "Симфонии жизни"!