Москва готовится к незаб忘имой премьере! 5 сентября ЦСКА Арена превратится в огромный танцпол, где впервые в столице пройдет шоу Оркестра Империал "Симфония жизни". Это главное событие в завершении летнего сезона, которое соберет лучших музыкантов и поклонников электронной музыки.
На этом уникальном шоу культовая электроника встретится с мощью живого оркестра. Зрителей ожидают легендарные треки, которые покоряли мировые чарты, включая композиции David Guetta, Avicii, Armin Van Buuren, The Prodigy, Tiësto и многих других. "Симфония жизни" — это праздник музыки, где каждая секунда наполнена эмоциями, а ритм выводит на танцпол.
100 музыкантов на сцене, DJ-пульт в центре событий, захватывающее световое шоу, мощные пиротехнические эффекты и огромный танцпол создадут неповторимую атмосферу летнего веселья. В течение 140 минут без антракта зрители смогут наслаждаться невероятным сочетанием музыки и энергии, поистине соответствует названию "самый яркий вечер года".
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу — ждём вас на "Симфонии жизни"!