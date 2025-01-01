Симфония заходящего солнца на крыше «The Carlton, Moscow» с видом на Кремль. От Ludovico Einaudi до AC/DC в исполнении мужского оркестра

Симфония заката на крыше The Carlton, Moscow

Впервые на культовой летней крыше The Carlton, Moscow прозвучит уникальная симфония заката. Это одно из самых ожидаемых событий для ценителей музыки, где камерный мужской оркестр подарит зрителям незабываемый вечер. Необычное представление, которое сочетает в себе эмоции кино без слов, станет настоящим погружением в мир искусства.

Музыка, меняющаяся вместе с небом

Москва станет живой декорацией, а закат — режиссёром этого исполнения. В программе симфонии сплетутся светлая классика, саундтреки к эпохальным фильмам и симфонические версии хитов легендарных поп- и рок-исполнителей. Зрители смогут пережить полный спектр чувств — от прозрачности и нежности до драматизма и напряжения.

Уникальная атмосфера в парящем саду

Среди зелени и цветов, в парящем саду над Кремлём, вас ждет вечер, в котором искусство и эстетика соединяются воедино. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает не громкость, а глубину музыкального впечатления.

Мужская энергия на сцене

В этот вечер сцена принадлежит мужской энергии в её самых тонких проявлениях. Мужской оркестр SVET Black представляет собой живой организм, где роковая энергия срастается с академической выверенностью. В составе оркестра только мужские солисты, лауреаты международных конкурсов и артисты, для которых выступление на сцене — это нечто большее, чем просто работа. Вместе они создают мощное, честное и темпераментное звучание.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, которое напомнит о ценности искусства и утонченности мгновения!