Симфония Варкрафт - Оркестр CAGMO - Концерт в Москве
Билеты от 3500₽
6+
О концерте

Музыка мира Варкрафт на концерте в Москве

CAGMO приглашает зрителей окунуться в мир Азерота — родину людей, дворфов, эльфов и других фэнтезийных существ. Концертная программа «Симфония Варкрафт» перенесет вас в королевство Штормград и наполнит звуками боевых барабанов Оргриммара, а также чарующей атмосферой Элвинского Леса.

На концерте вы услышите оригинальные саундтреки, написанные знаменитыми композиторами Гленном Стэффордом, Расселом Брауэром и Джейсоном Хэйсом из таких игр, как «Варкрафт 2», «Варкрафт 3», «Ворлд оф Варкрафт» и «Хартстоун». Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении настоящих профессионалов.

Уже почти 30 лет вселенная Варкрафт будоражит сердца фанатов по всему миру и остается одной из самых популярных в жанре фэнтези. CAGMO обещает подарить незабываемые впечатления и эмоции от возвращения в магический мир, где происходит бесконечное противостояние Орды и Альянса.

За Азерот!

23 октября пятница
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
