Симфония в джинсах. Лучшее

Симфония в джинсах: рок-хиты - незабываемая музыкальная ночь

В Красноярске состоится новый концерт проекта «Симфония в джинсах: рок-хиты». Это событие обещает стать настоящим праздником симфо-рока и пройдет в Гранд холле Сибирь. Программа «Симфония в джинсах: рок-хиты. Лучшее» объединит самые яркие хиты мировой и отечественной рок-музыки, подарив зрителям уникальную возможность насладиться шедеврами, которые вошли в репертуар Хакасской республиканской филармонии.

По словам организаторов, программа была составлена с учетом мнения слушателей, что делает ее особенно ценной для поклонников жанра. Зрители смогут насладиться исполнением культовых композиций от таких легенд, как The Beatles, Scorpions, Queen, Deep Purple, а также отечественных исполнителей - Арии, Наутилуса Помпилиуса и Короля и Шута.

Заслуженные исполнители на сцене

На сцене выступят выдающиеся артисты, среди которых народный артист Хакасии Артур Марлужоков, заслуженная артистка Хакасии Ольга Васильева и заслуженный артист Хакасии Олег Гриценко. Также зрителей порадуют выступления Дарьи Кадочниковой и солистов хора «Каданс» - Натальи Сливинской и Элеоноры Зауэр.

Оживляем шедевры под руководством мастера

Под руководством народного артиста Хакасии Вячеслава Инкижекова каждый звук будет наполнять зал энергией и эмоциями. Благодаря его таланту, концерт обещает быть наполненным драйвом и впечатлениями.

Харизматичный ведущий и дружеская атмосфера

Вечер будет вести харизматичный шоумен, теле- и радиоведущий, участник Высшей лиги КВН Дмитрий Мишаков. Его умение создавать непринужденную атмосферу делает каждый концерт поистине уникальным.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите и наслаждайтесь великолепным исполнением рок-хитов с симфоническим звучанием.