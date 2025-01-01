Симфония в джинсах-5

Симфония в джинсах: рок-хиты в Красноярске

Хакасская республиканская филармония приглашает на уникальное выступление с проектом «Симфония в джинсах: рок-хиты». На концерте будут исполнены знаковые произведения русского рок-музыки в сопровождении симфонического оркестра.

Программа вечера

В рамках четвертой программы звучат хиты таких известных групп, как:

«Чайф»

«Король и Шут»

«АукцЫон»

и многие другие рок-команды.

Выступающие артисты

На сцене выступят:

Артур Марлужоков — народный артист Хакасии

— народный артист Хакасии Ольга Васильева — заслуженная артистка Хакасии

— заслуженная артистка Хакасии Олег Гриценко

Мария Сиротенко

Кто за пультом?

Дирижировать концертом будет Вячеслав Инкижеков, также народный артист Хакасии. Ведущим вечера станет Дмитрий Мишаков.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми рок-хитами в исполнении талантливых артистов на фоне симфонического звучания!