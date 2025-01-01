Симфония в джинсах-5

Хакасская республиканская филармония приглашает на уникальное выступление с проектом «Симфония в джинсах: рок-хиты». На концерте будут исполнены знаковые произведения русского рок-музыки в сопровождении симфонического оркестра.
В рамках четвертой программы звучат хиты таких известных групп, как:
На сцене выступят:
Дирижировать концертом будет Вячеслав Инкижеков, также народный артист Хакасии. Ведущим вечера станет Дмитрий Мишаков.
Не упустите возможность насладиться незабываемыми рок-хитами в исполнении талантливых артистов на фоне симфонического звучания!