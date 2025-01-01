Меню
Симфония в джинсах-5
Киноафиша Симфония в джинсах-5

Симфония в джинсах-5

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Симфония в джинсах: рок-хиты в Красноярске

Хакасская республиканская филармония приглашает на уникальное выступление с проектом «Симфония в джинсах: рок-хиты». На концерте будут исполнены знаковые произведения русского рок-музыки в сопровождении симфонического оркестра.

Программа вечера

В рамках четвертой программы звучат хиты таких известных групп, как:

  • «Чайф»
  • «Король и Шут»
  • «АукцЫон»
  • и многие другие рок-команды.

Выступающие артисты

На сцене выступят:

  • Артур Марлужоков — народный артист Хакасии
  • Ольга Васильева — заслуженная артистка Хакасии
  • Олег Гриценко
  • Мария Сиротенко

Кто за пультом?

Дирижировать концертом будет Вячеслав Инкижеков, также народный артист Хакасии. Ведущим вечера станет Дмитрий Мишаков.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми рок-хитами в исполнении талантливых артистов на фоне симфонического звучания!

В других городах

Красноярск, 22 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 900 ₽

