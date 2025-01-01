Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Симфония Тhe Games
Киноафиша Симфония Тhe Games

Симфония Тhe Games

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир видеоигр во дворце Белосельских-Белозерских

21 февраля во дворце Белосельских-Белозерских состоится уникальное музыкальное событие, которое обещает стать настоящим открытием для ценителей симфонической музыки. Вас ждет вечер, посвященный исполнению произведений из легендарных видеоигр современности: GTA, PUBG, Call of Duty, Fallout 4, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 и других.

Эти мелодии уже покорили сердца миллионов по всему миру. Теперь у вас есть редкая возможность услышать их в исполнении оркестра и совершить симфоническое путешествие по виртуальным мирам!

Музыка, что рассказывает истории

Даже если вы никогда не играли в компьютерные игры, этот концерт станет для вас незабываемым опытом. Саундтреки видеоигр — это не просто фоновая музыка, а мощный инструмент, способный передать эмоции, создать атмосферу и рассказать историю. Эти произведения созданы выдающимися композиторами, чьи работы можно сравнить с музыкой для кино, а исполнение оркестром превращает их в настоящие шедевры.

В многих странах такие концерты собирают полные залы и пользуются огромной популярностью, и теперь эта мировая тенденция добралась до нас. Погрузитесь в удивительный мир, где классическая музыка встречается с современными технологиями, где каждый аккорд оживает благодаря мастерству музыкантов.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Станислав Чигадаев (фортепиано)
  • Камерный оркестр под управлением Максима Алексеева

Не упустите шанс стать частью этого исключительного события! Концерт пройдет в историческом дворце Белосельских-Белозерских, в самом сердце Санкт-Петербурга, на Невском проспекте. Приходите и откройте для себя музыку, которая соединяет поколения.

Купить билет на концерт Симфония Тhe Games

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1400 ₽

Фотографии

Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games Симфония Тhe Games

В ближайшие дни

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце
6+
Классическая музыка
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце
9 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
Стендап ночь
18+
Юмор
Стендап ночь
25 октября в 23:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
29 октября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше