Симфония Тhe Games

Музыкальное путешествие в мир видеоигр во дворце Белосельских-Белозерских

21 февраля во дворце Белосельских-Белозерских состоится уникальное музыкальное событие, которое обещает стать настоящим открытием для ценителей симфонической музыки. Вас ждет вечер, посвященный исполнению произведений из легендарных видеоигр современности: GTA, PUBG, Call of Duty, Fallout 4, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 и других.

Эти мелодии уже покорили сердца миллионов по всему миру. Теперь у вас есть редкая возможность услышать их в исполнении оркестра и совершить симфоническое путешествие по виртуальным мирам!

Музыка, что рассказывает истории

Даже если вы никогда не играли в компьютерные игры, этот концерт станет для вас незабываемым опытом. Саундтреки видеоигр — это не просто фоновая музыка, а мощный инструмент, способный передать эмоции, создать атмосферу и рассказать историю. Эти произведения созданы выдающимися композиторами, чьи работы можно сравнить с музыкой для кино, а исполнение оркестром превращает их в настоящие шедевры.

В многих странах такие концерты собирают полные залы и пользуются огромной популярностью, и теперь эта мировая тенденция добралась до нас. Погрузитесь в удивительный мир, где классическая музыка встречается с современными технологиями, где каждый аккорд оживает благодаря мастерству музыкантов.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Станислав Чигадаев (фортепиано)

Камерный оркестр под управлением Максима Алексеева

Не упустите шанс стать частью этого исключительного события! Концерт пройдет в историческом дворце Белосельских-Белозерских, в самом сердце Санкт-Петербурга, на Невском проспекте. Приходите и откройте для себя музыку, которая соединяет поколения.