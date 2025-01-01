Меню
Симфония света
Билеты от 700₽
Киноафиша Симфония света

Спектакль Симфония света

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Уникальный спектакль о Константине Бальмонте в Театре Елены Камбуровой

23 декабря на сцене Театра музыки и поэзии состоится уникальный проект, соединяющий художественное слово и музыку. Авторское высказывание Александра Покидченко - спектакль «Симфония света» - посвящено творчеству поэта Константина Бальмонта (1867-1942).

Программа спектакля

В спектакле будет представлена композиция А. Покидченко, основанная на стихах, прозе, письмах и эссе Бальмонта. Зрителей ожидает музыка великих композиторов:

  • Д. Букстехуде
  • Д. Мийо
  • Э. Сати
  • А. Скрябина
  • С. Рахманинова
  • П. Чайковского

Мир Бальмонта и его трансформация

Александр Покидченко говорит о своем проекте: «Мне интересно, как Бальмонт слышит мир - всепроникающе, раздвигая границы акустического пространства. Это макромышление современного человека». Спектакль погружает зрителей в личность поэта, который с годами уходит от легковесности и поп-культуры в мир более глубоких размышлений о жизни.

Как отмечает сам Покидченко, трагедия Бальмонта заключается в его уходе из родины: «Вне родины, без русла, в аритмии бесконечной тоски». Он стремится раздвинуть границы восприятия, и это притяжение становится особенно заметным в его поздних работах.

Творческий путь Александра Покидченко

Александр Покидченко - заслуженный артист России, композитор и пианист, член Союза композиторов России. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и за свою карьеру создал множество произведений, среди которых:

  • драматическая сцена «Лабиринт» по М. Цветаевой
  • мюзиклы «Леди Акулина», «Школа снегурочек»
  • музыка к сказкам «Сон в зимнюю ночь», «Лукоморье»

Покидченко также автор моноспектаклей, посвящённых творчеству выдающихся мастеров, таких как А. Пушкин, К. Бальмонт и Н. Гумилёв. Его талант был отмечен на международных конкурсах, а участие в культурных программах Олимпийских Игр в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи подтверждает его уровень профессионализма и востребованности.

Не упустите возможность

Спектакль «Симфония света» уже завоевал любовь зрителей на Международном фестивале «Московская осень». Не упустите возможность увидеть это уникальное замысел, которое сочетает в себе поэзию, музыку и глубокие размышления о жизни и творчестве замечательного поэта.

Купить билет на спектакль Симфония света

Октябрь
13 октября понедельник
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 700 ₽

