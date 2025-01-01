Спектакль Симфония света. Моноспектакль Александра Покидченко

Спектакль «Симфония света»: погружение в мир Константина Бальмонта

23 декабря на сцене Театра музыки и поэзии состоится уникальный проект, объединяющий художественное слово и музыку. Авторское высказывание Александра Покидченко - спектакль «Симфония света», основанный на стихах, письмах и эссе Константина Бальмонта (1867-1942).

Программа мероприятия

В рамках спектакля прозвучит композиция А. Покидченко, созданная по материалам Бальмонта, а также музыка таких композиторов, как:

Д. Букстехуде

Д. Мийо

Э. Сати

А. Скрябин

С. Рахманинов

П. Чайковский

О проекте

Александр Покидченко делится своими мыслями о Бальмонте: «Мне интересно, как Бальмонт слышит мир – всепроникающе, раздвигая границы акустического пространства. Это макромышление современного человека!»

Спектакль уже успел завоевать любовь зрителей на Международном фестивале «Московская осень». В центре сюжета - личность Поэта, который, с годами, уходит от легковесности и поп-культуры, с которой он порой смыкался. Трагедия Бальмонта заключается в его уходе вне родины, в аритмии бесконечной тоски.

Интересные факты о Константине Бальмонте

Бальмонт был не только поэтом, но и прозаиком. Его автобиографический роман «Под новым серпом», увидевший свет в 1924 году, открывает новые грани его личности. В этом произведении он пишет: «Я вернусь ко многому, что составляет меня настоящего, к тому, за что ты полюбила меня».

Это обращение демонстрирует глубокую тоску и отчуждение, которые прорывают плотину прежних красивых слов. Бальмонт, покинувший Россию в 1920 году, вступает в сложные отношения с временем и людьми, находясь вне Родины.

О создателе спектакля

Александр Покидченко - заслуженный артист России, композитор и пианист. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и является членом Союза композиторов России. Его творческий путь включает драматические сцены, мюзиклы и камерные сочинения.

Покидченко - автор моноспектаклей по творчеству таких мастеров, как А. Пушкин, К. Бальмонт и Н. Гумилев. Он также является лауреатом международного конкурса эстрадной песни и участником культурных программ Олимпийских Игр.

Не упустите возможность погрузиться в музыкально-поэтический мир Бальмонта на спектакле «Симфония света»!