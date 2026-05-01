Симфония Стинг при свечах. Оркестр CAGMO

Возраст 6+

О концерте

Симфония Стинга при свечах

В Нижегородской филармонии (Кремлевский концертный зал) состоится уникальный концерт оркестра CAGMO, посвященный творчеству Стинга. В программе прозвучит музыка знаменитого британского музыканта в аранжировках для саксофона, акустической гитары, струнного оркестра и перкуссии, всё это под мягким светом свечей.

Стинг, прославившийся в качестве фронтмена группы Police, стал иконой мировой музыкальной культуры. В его сольной карьере количество хитов только увеличилось. У зрителей будет возможность услышать такие легендарные композиции, как Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose и многие другие.

Каждая из представленных мелодий получит уникальную аранжировку от оркестра CAGMO, создавая атмосферу уюта и романтики. В программе концерта прозвучат:

  • Shape Of My Heart
  • Englishman In New York
  • Desert Rose
  • A Thousand Years
  • Russians
  • The End Of The Game
  • Fields Of Gold
  • Mad About You
  • Fragile
  • Stolen Car (Take Me Dancing)
  • If I Ever Lose My Faith In You
  • Every Breath You Take
  • Roxanne
  • Message In A Bottle
  • Walking On The Moon

Погрузитесь в мир чувственной музыки Стинга в исполнении оркестра CAGMO. Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в особой атмосфере!

28 мая четверг
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1900 ₽

