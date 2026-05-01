Симфония Стинг при свечах. Оркестр CAGMO

Симфония Стинга при свечах

В Нижегородской филармонии (Кремлевский концертный зал) состоится уникальный концерт оркестра CAGMO, посвященный творчеству Стинга. В программе прозвучит музыка знаменитого британского музыканта в аранжировках для саксофона, акустической гитары, струнного оркестра и перкуссии, всё это под мягким светом свечей.

Стинг, прославившийся в качестве фронтмена группы Police, стал иконой мировой музыкальной культуры. В его сольной карьере количество хитов только увеличилось. У зрителей будет возможность услышать такие легендарные композиции, как Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose и многие другие.

Каждая из представленных мелодий получит уникальную аранжировку от оркестра CAGMO, создавая атмосферу уюта и романтики. В программе концерта прозвучат:

Shape Of My Heart

Englishman In New York

Desert Rose

A Thousand Years

Russians

The End Of The Game

Fields Of Gold

Mad About You

Fragile

Stolen Car (Take Me Dancing)

If I Ever Lose My Faith In You

Every Breath You Take

Roxanne

Message In A Bottle

Walking On The Moon

Погрузитесь в мир чувственной музыки Стинга в исполнении оркестра CAGMO. Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в особой атмосфере!